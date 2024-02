Jovem tem braço amputado após acidente em brinquedo de parque de diversões

Um jovem, de 20 anos, teve o braço amputado após sofrer um acidente em um brinquedo de parque de diversões em Salvador, na Bahia, na última quinta-feira (15). Segundo a família do rapaz, Andrei Peroba ficou gravemente ferido. Continuará internado e entubado no Hospital Geral do Estado (HGE), na sexta-feira (16). As informações são do g1.

Andrei Peroba é teve o braço amputado após acidente em parque de diversões em Salvador (Foto/Redes sociais)

O acidente

Andrei, a irmã de 17 anos e a prima de nove foram até o parque de diversões após o jovem sair do trabalho. Os três familiares, então, decidiram ir ao brinquedo estilo pêndulo, quando o equipamento despencou e atingiu o chão. Com o peso do brinquedo, o jovem teve o braço esmagado e testemunhas relataram haver muito sangue no local. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o HGE.

O local onde está o parque fica no Campo da Pronaica, no bairro Cajazeiras 10, e tem alvará de funcionamento. Após o acidente, o espaço foi interditado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)