Netanyahu promete ampliar ataques contra Hezbollah e pressão sobre Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 25, que ordenou o aumento da pressão militar sobre o Líbano e prometeu intensificar os ataques contra o Hezbollah, em meio à escalada das tensões na fronteira norte israelense. "Vamos aumentar o volume dos nossos ataques contra o Hezbollah e não vamos parar", declarou, segundo informações divulgadas pela Al Jazeera.

Segundo Netanyahu, Israel também criou uma equipe especial para enfrentar a ameaça de drones automáticos usados pelo grupo libanês.

O premiê afirmou ainda que o país está "em guerra com o Hezbollah" e disse que cerca de 600 integrantes do movimento foram mortos nas últimas semanas.

A retórica foi reforçada por uma autoridade israelense ouvida pelo Canal 12 de Israel, segundo a qual "a contenção acabou" e o governo decidiu realizar "um grande ataque contra o Hezbollah".

Em paralelo, ataques israelenses atingiram diferentes regiões do sul e do leste do Líbano. De acordo com a Al Jazeera, duas ofensivas foram registradas na cidade de Nabatieh e na vila de Rashkaniya, no sul libanês. Um correspondente da emissora informou que dois ataques israelenses atingiram a vila de Mashghara, no Vale do Bekaa Ocidental, no leste do país.