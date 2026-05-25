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Lula conversa com presidente da Bolívia e determina envio de ajuda humanitária

O governo boliviano pediu ao Brasil emprestado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para auxiliar na ajuda humanitária na Bolívia

Estadão Conteúdo
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Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante almoço oferecido ao Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodrigo Paz (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira, 25, um telefonema do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Os dois trataram sobre a crise humanitária vivenciada pela Bolívia e Lula determinou o envio de ajuda humanitária para o país vizinho.

"O presidente Lula reiterou sua solidariedade ao governo e ao povo bolivianos e ressaltou a importância do pleno respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito. Nesse contexto, defendeu que governo e movimentos sociais evitem o recurso à violência e privilegiem o diálogo como caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz social", diz a nota divulgada pela Secom nesta segunda.

Paz, que assumiu o poder em novembro de 2025, sofre uma onda de protestos, que exigem uma saída para a pior crise econômica do país andino em quarenta anos. Bloqueios de estradas cercaram a cidade de La Paz, maior cidade e sede do Executivo boliviano. Algumas regiões do país vizinho estão desabastecidas.

Nesta segunda, Paz anunciou que reduzirá pela metade o salário dele e dos ministros que compõem o gabinete do governo boliviano, em uma tentativa de apaziguar os fortes protestos que exigem sua renúncia.

O governo boliviano pediu ao Brasil emprestado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para auxiliar na ajuda humanitária na Bolívia. O pedido está sendo analisado pelo Itamaraty.

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