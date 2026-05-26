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Mundo

EUA anunciam ataque de 'autodefesa' contra alvos no sul do Irã

Porta-voz afirmou que os militares usaram força "moderada", já que há um cessar-fogo em vigor

Estadão Conteúdo

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou nesta segunda-feira (25) ter realizado ataques de 'autodefesa' no sul do Irã. Entre os alvos, estavam plataformas de lançamento de mísseis e embarcações capazes de espalhar minas marítimas.

Apesar da ofensiva militar, o presidente americano Donald Trump declarou que as negociações de paz com o regime iraniano estão 'prosseguindo bem'.

Os ataques foram realizados para 'proteger nossas tropas de ameaças colocadas pelas forças iranianas', disse o capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA, em comunicado.

Justificativa e falta de detalhes

Hawkins afirmou que os militares usaram força 'moderada', já que havia um cessar-fogo em vigor. Ele não forneceu detalhes sobre os ataques ou as supostas ameaças do Irã.

Fonte: Associated Press.

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EUA/IRÃ/GUERRA

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