Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rosto de Maduro começa a ser apagado das ruas da Venezuela

Novo governo apaga pouco a pouco a imagem de Nocolás Maduro

AFP
fonte

Os apelos pela libertação de Nicolás Maduro lançados imediatamente depois dele ser capturado, em 3 de janeiro, ficaram para trás (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Na televisão, em murais de rua, em cartazes de obras em andamento e até em brinquedos distribuídos em bairros pobres. O rosto de Nicolás Maduro reinou na Venezuela por anos. Mas agora, meses depois de sua queda, o novo governo o apaga pouco a pouco.

"O início de uma nova etapa" foi o sugestivo slogan escolhido pela máquina de propaganda da presidente interina, Delcy Rodríguez, para celebrar, em abril, seus primeiros 100 dias de gestão.

Veja mais

image Líder opositora venezuelana mantém confiança em Trump para realizar eleições
Após a captura em 3 de janeiro do presidente Nicolás Maduro pelo exército dos Estados Unidos, Trump anunciou que Washington criaria um plano para a realização de eleições. Desde então, a Venezuela é governada pela presidente interina, Delcy Rodriguez, ex-vice-presidente de Maduro

image Embaixada dos EUA em Caracas sedia exercício militar de prontidão e resposta rápida
Ação ocorre mais de quatro meses após a captura de Nicolás Maduro

Ficaram para trás os apelos pela libertação de Maduro lançados imediatamente depois de ser capturado, em 3 de janeiro, por forças americanas junto com sua esposa, Cilia Flores. Ambos foram transferidos para uma prisão em Nova York, acusados de narcotráfico.

Naqueles dias, enormes cartazes foram instalados em avenidas com a imagem do casal e a frase "Nós os queremos de volta". Também houve grandes manifestações para pedir sua libertação. Agora, essas marchas cessaram e até a presidente interina faz discursos sem mencioná-lo.

Uma Delcy Rodríguez pragmática e sob forte pressão de Washington se concentrou em impulsionar reformas sobre a exploração de hidrocarbonetos e mineração favoráveis aos Estados Unidos. Ela também promoveu uma anistia para libertar presos políticos.

Maduro não apenas desapareceu da televisão oficial e dos discursos, mas também vai sumindo da distribuição do poder na Venezuela. Rodríguez destituiu boa parte dos ministros nomeados por seu antecessor.

"Vimos como a figura do ex-presidente Nicolás Maduro vem sendo retirada dos espaços públicos", constata Eduardo Valero Castro, professor da Escola de Ciências Políticas da Universidade Central da Venezuela.

Isso tem a ver com "uma nova intencionalidade na política venezuelana de acordo com os esquemas de alianças que existem em nível continental entre Venezuela e Estados Unidos", acrescenta.

Leal

Rodríguez assegura, no entanto, que foi leal a Maduro "até o último segundo", ao responder publicamente aos que a acusam de tê-lo traído e de se dobrar aos interesses dos Estados Unidos.

"Àqueles que, a partir da mesquinhez, da irracionalidade, dizem o que dizem de mim, vou dizer algo: 'É irrelevante diante do que cabe defender na Venezuela'", afirmou em abril.

Décadas de retórica anti-imperialista ficaram no passado.

Antigas figuras do chavismo expressaram seu mal-estar diante das reformas de Rodríguez, enquanto Trump celebra a boa relação bilateral e diz controlar os negócios energéticos do país com as maiores reservas de petróleo do mundo.

"Comuniquei internamente que isso nos transformava em um vulgar protetorado dos Estados Unidos", disse o ex-deputado Mario Silva, membro da ala mais radical do chavismo, em uma "reflexão" pública.

"Nenhuma pressão pode justificar a colaboração com um agressor", escreveu Silva em uma "carta aberta" dirigida ao poderoso ministro do Interior, Diosdado Cabello.

Cabello foi recentemente questionado por um convidado de seu programa de televisão "Con el Mazo Dando" pela "campanha fraca" sobre Maduro. "Nosso objetivo principal é que Cilia e Nicolás regressem", respondeu.

"Que falem mais dele"

As críticas de Silva provocaram fortes reações de muitos de seus correligionários, que as consideraram inadequadas, o que mostra fraturas no chavismo, que durante décadas tentou se mostrar unido.

"Queremos que falem mais dele, porque isso não está sendo feito, ele não está sendo levado em conta", disse à AFP Ana María Pino, militante de 64 anos, durante uma marcha para exigir o fim das sanções americanas.

Alquímedes Ríos, membro de um conselho comunal ligado ao chavismo, acredita que houve, sim, uma "luta" para pedir o retorno do presidente deposto.

"Nossa presidente interina Delcy Rodríguez continua negociando, continua dialogando para que nosso presidente Nicolás Maduro regresse", declarou à AFP.

"Se não foi feito o suficiente? Pode ser, mas estivemos lutando para que isso seja possível", ponderou.

Para Juan García, um pescador de 21 anos do estado costeiro de Sucre, no leste, Rodríguez enfrenta uma "situação muito complexa". "Está se agindo com diplomacia, porque à força não vamos trazê-lo" de volta, considerou.

Segundo o cientista político Jesús Castillo-Molleda, Maduro não representa estabilidade dentro do chavismo.

Com o reconhecimento de Washington a Rodríguez como presidente interina, o partido de governo "se vê obrigado a aceitar esta realidade" tutelada pelos Estados Unidos para sobreviver, disse Castillo-Molleda. E "se a economia melhorar com Delcy Rodríguez, Maduro será esquecido mais rápido", avaliou.

Enquanto a imagem de Maduro é apagada, o chavismo aposta em um slogan: "Delcy, avance, você tem minha confiança".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra

Comando dos EUA desmente informação de que Marinha está escoltando navios no Estreito de Ormuz

"O Projeto Freedom não foi retomado", disse registro na conta oficial do Comando Central dos Estados Unidos

26.05.26 15h12

guerra

Presidente do Irã conversa com Emir do Catar e diz estar pronto para firmar um 'acordo digno'

Emir expressou gratidão pelo apoio contínuo e construtivo e pelos esforços do governo catariano no caminho para a paz

26.05.26 14h32

pena de morte

Irã executa mulher que deu à luz enquanto estava presa, dizem grupos de direitos humanos

Asma Zarei, de 28 anos, teria sido enforcada após ser condenada pelo assassinato do marido

26.05.26 11h37

mudança

Rosto de Maduro começa a ser apagado das ruas da Venezuela

Novo governo apaga pouco a pouco a imagem de Nocolás Maduro

26.05.26 11h09

MAIS LIDAS EM MUNDO

tensão

Mais de 100 navios de guerra da China cercam Taiwan

Informação foi dada pelo chefe de segurança de Taiwan, neste sábado

23.05.26 16h09

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

investigação

Filho do dono da Mango desempenhou 'papel ativo e premeditado' na morte do pai, diz juíza

Jonathan disse aos policiais que o pai caiu ao parar para tirar fotos.

21.05.26 15h37

mudança

Governo Trump anuncia: estrangeiros terão de voltar aos seus países para solicitar o green card

Chamado oficialmente de Cartão de Residente Permanente, o green card é um documento que garante a uma pessoa o direito de morar e trabalhar legalmente de forma permanente nos EUA

22.05.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda