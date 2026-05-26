Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã executa mulher que deu à luz enquanto estava presa, dizem grupos de direitos humanos

Asma Zarei, de 28 anos, teria sido enforcada após ser condenada pelo assassinato do marido

AFP
fonte

Antes da execução, jovem pediu à própria mãe que criasse a criança (imagem ilustrativa) (Freepik)

As autoridades iranianas executaram uma mulher de 28 anos que deu à luz um filho enquanto estava na prisão, após ser condenada pelo assassinato do marido, informaram organizações de direitos humanos nesta terça-feira (26).

Asma Zarei foi enforcada em 20 de maio em Ardebil, no noroeste do Irã, segundo comunicados separados da organização Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, e da Hengaw.

A execução não foi noticiada pela imprensa iraniana. A IHR informou que ela havia sido presa há três anos sob suspeita de matar o marido com soníferos.

Segundo a organização, ela estava grávida na época da prisão e deu à luz um filho na cadeia, que agora tem dois anos.

Antes da execução, ela pediu à própria mãe que criasse a criança, acrescentou a IHR.

Não foram divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias da morte do marido.

A IHR e a Hengaw observaram que Asma Zarei é a sexta mulher executada este ano. Um relatório de 2026 da Iran Human Rights indicou que o Irã executou pelo menos 48 mulheres em 2025, das quais 21 haviam sido condenadas por assassinar seus maridos ou noivos.

Organizações de direitos humanos afirmam que, em vários casos, as mulheres mataram maridos abusivos, com quem podem inclusive ter tido laços familiares antes do casamento, e posteriormente não conseguiram arrecadar o "dinheiro de sangue" necessário para evitar a execução.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

irã executa mulher
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra

Comando dos EUA desmente informação de que Marinha está escoltando navios no Estreito de Ormuz

"O Projeto Freedom não foi retomado", disse registro na conta oficial do Comando Central dos Estados Unidos

26.05.26 15h12

guerra

Presidente do Irã conversa com Emir do Catar e diz estar pronto para firmar um 'acordo digno'

Emir expressou gratidão pelo apoio contínuo e construtivo e pelos esforços do governo catariano no caminho para a paz

26.05.26 14h32

pena de morte

Irã executa mulher que deu à luz enquanto estava presa, dizem grupos de direitos humanos

Asma Zarei, de 28 anos, teria sido enforcada após ser condenada pelo assassinato do marido

26.05.26 11h37

mudança

Rosto de Maduro começa a ser apagado das ruas da Venezuela

Novo governo apaga pouco a pouco a imagem de Nocolás Maduro

26.05.26 11h09

MAIS LIDAS EM MUNDO

tensão

Mais de 100 navios de guerra da China cercam Taiwan

Informação foi dada pelo chefe de segurança de Taiwan, neste sábado

23.05.26 16h09

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

investigação

Filho do dono da Mango desempenhou 'papel ativo e premeditado' na morte do pai, diz juíza

Jonathan disse aos policiais que o pai caiu ao parar para tirar fotos.

21.05.26 15h37

mudança

Governo Trump anuncia: estrangeiros terão de voltar aos seus países para solicitar o green card

Chamado oficialmente de Cartão de Residente Permanente, o green card é um documento que garante a uma pessoa o direito de morar e trabalhar legalmente de forma permanente nos EUA

22.05.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda