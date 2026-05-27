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Israel afirma ter matado novo líder militar do Hamas em Gaza

Forças Armadas israelenses afirmaram que Mohammed Odeh

Estadão Conteúdo

Israel matou o novo líder da ala militar do Hamas, Mohammed Odeh, em ataques aéreos na Cidade de Gaza. O ministro da Defesa, Israel Katz, e as Forças Armadas israelenses confirmaram a morte, que ocorreu menos de duas semanas após a eliminação do antecessor de Odeh.

Katz descreveu Odeh como "um dos arquitetos" dos ataques de 7 de outubro de 2023, que iniciaram mais de dois anos de conflito em Gaza. Esta é a quarta vez que Israel mata o chefe da ala militar do Hamas desde o massacre. O líder anterior, Izz al-Din al-Haddad, foi morto em 16 de maio.

O ministro Israel Katz, em postagem no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, reiterou o compromisso de "eliminar todos que lideraram o massacre de 7 de outubro". Katz afirmou que "todos eles estão condenados a morrer, em qualquer lugar" e que "o Hamas não exercerá governo civil ou militar".

Netanyahu reforça ameaça contra envolvidos no ataque

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em preparação para eleições no outono, também fez uma ameaça. Ele afirmou que Israel atingirá todos os envolvidos no ataque de 7 de outubro de 2023.

Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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