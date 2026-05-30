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Trump pede aos representantes análise da viabilidade de comício na quarta-feira

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, hoje, em sua rede social, que está pedindo aos seus representantes uma análise sobre a viabilidade de realizar um comício na quarta-feira (3), na capital do país, Washington. O comentário não faz referência expressa, mas sinaliza estar relacionado ao festival em comemoração ao 250º aniversário dos EUA, que ocorrerá no parque National Mall, evento em que vários artistas cancelaram shows agendados alegando que teriam sido enganados a respeito da afiliação política do evento.

"Entendo que os Artistas estão ficando nervosos com relação à sua performance na quarta-feira, então, estou pensando em trazer a atração número um em qualquer lugar do mundo, o homem que atrai públicos muito maiores do que Elvis em seu auge, e ele faz isso sem uma guitarra, o homem que ama nosso país mais do que qualquer outra pessoa, e o homem que alguns dizem ser o maior presidente da história", diz, ao referir a si mesmo.

Diante desse cenário, o presidente norte-americano afirma: "Estou ordenando aos meus representantes que analisem a viabilidade de realizar um comício AMERICA IS BACK (América está de volta, em tradução livre) na quarta-feira, em Washington, D.C., mesmo horário, mesmo local. Apenas Grandes Patriotas convidados", publicou na Truth Social.

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DONALD TRUMP/EUA/COMÍCIO/QUARTA-FEIRA
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