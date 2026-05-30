Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã reafirma controlar Estreito de Ormuz e ameaça agir contra interferência militar estrangeira

Estadão Conteúdo

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) reafirmou no início da tarde deste sábado, 30, que exercem controle total sobre a gestão do Estreito de Ormuz e advertiram que qualquer tentativa de interferência por embarcações militares estrangeiras poderá resultar em ação direta das forças iranianas.

Em comunicado divulgado pelo Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, principal comando operacional da IRGC, Teerã declarou que a administração da rota marítima está sendo conduzida com plena autoridade pelas Forças Armadas da República Islâmica.

Segundo a nota, todos os navios, embarcações comerciais e petroleiros devem trafegar exclusivamente pelos corredores estabelecidos e obter autorização da Marinha da IRGC. O comando alertou que o descumprimento dessas regras poderá comprometer a segurança da navegação.

O comunicado também elevou o tom em relação à presença militar estrangeira na região. De acordo com o Khatam al-Anbiya, qualquer ação de embarcações militares destinada a interferir na gestão do Estreito de Ormuz ou a criar obstáculos ao tráfego marítimo "será alvo das Forças Armadas da República Islâmica do Irã".

Mais cedo, autoridades de Omã emitiram um alerta após o avistamento de um objeto suspeito de ser uma mina naval em suas águas territoriais próximas ao estreito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/ORMUZ/PROJETO/CONTROLE/COMUNICADO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Governo Trump planeja recorrer de decisão que amplia reembolsos de tarifas anuladas

30.05.26 15h12

Trump pede aos representantes análise da viabilidade de comício na quarta-feira

30.05.26 15h07

Colômbia acusa Equador de tentativa de interferência eleitoral após revogação de tarifas

30.05.26 14h17

Irã reafirma controlar Estreito de Ormuz e ameaça agir contra interferência militar estrangeira

30.05.26 13h36

MAIS LIDAS EM MUNDO

INGLATERRA

Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, é apontada pela mídia inglesa como a protagonista das imagens que chocaram o país, embora nenhuma autoridade tenha confirmado sua identidade

29.06.24 17h03

MUNDO

Brasileira presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça

A condenação foi divulgada nesta segunda-feira (06/01)

07.01.25 0h01

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

tensão

Mais de 100 navios de guerra da China cercam Taiwan

Informação foi dada pelo chefe de segurança de Taiwan, neste sábado

23.05.26 16h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda