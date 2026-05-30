Irã reafirma controlar Estreito de Ormuz e ameaça agir contra interferência militar estrangeira

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) reafirmou no início da tarde deste sábado, 30, que exercem controle total sobre a gestão do Estreito de Ormuz e advertiram que qualquer tentativa de interferência por embarcações militares estrangeiras poderá resultar em ação direta das forças iranianas.

Em comunicado divulgado pelo Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, principal comando operacional da IRGC, Teerã declarou que a administração da rota marítima está sendo conduzida com plena autoridade pelas Forças Armadas da República Islâmica.

Segundo a nota, todos os navios, embarcações comerciais e petroleiros devem trafegar exclusivamente pelos corredores estabelecidos e obter autorização da Marinha da IRGC. O comando alertou que o descumprimento dessas regras poderá comprometer a segurança da navegação.

O comunicado também elevou o tom em relação à presença militar estrangeira na região. De acordo com o Khatam al-Anbiya, qualquer ação de embarcações militares destinada a interferir na gestão do Estreito de Ormuz ou a criar obstáculos ao tráfego marítimo "será alvo das Forças Armadas da República Islâmica do Irã".

Mais cedo, autoridades de Omã emitiram um alerta após o avistamento de um objeto suspeito de ser uma mina naval em suas águas territoriais próximas ao estreito.