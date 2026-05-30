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Meteoro explode nos céus dos EUA e libera energia equivalente a 300 t de dinamite

Estadão Conteúdo

Um meteoro que se dirigia para a Terra explodiu sobre o nordeste dos Estados Unidos neste sábado, 30, informou a NASA, e provocou uma série de estrondos que foram ouvidos na região com uma potência equivalente a 300 toneladas de TNT.

A bola de fogo se desintegrou sobre o nordeste de Massachusetts e o sudeste de New Hampshire às 14h06 locais (18h06 GMT), disse à AFP a vice-diretora de imprensa da agência espacial, Jennifer Dooren, em um comunicado.

"Essa bola de fogo não estava associada a nenhuma chuva de meteoros atualmente ativa, mas era um objeto natural e não a reentrada de lixo espacial nem de um satélite", disse ela.

"Estima-se que a energia liberada na desintegração tenha sido equivalente a cerca de 300 toneladas de TNT, o que explica os fortes estrondos".

O meteoro viajava a mais de 120.000 quilômetros por hora a uma altitude de mais de 60 quilômetros quando se desintegrou.

Moradores da região ficaram alarmados com os ruídos inesperados e usuários nas redes sociais relataram que foram tão intensos que algumas casas tremeram.

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