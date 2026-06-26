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Festival de Parintins 2026 começa nesta sexta com disputa entre Garantido e Caprichoso

Evento na Ilha Tupinambarana chega à 59ª edição com programação cultural, apresentações folclóricas e disputa dos bois-bumbás ao longo de três noites

O Liberal
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Festival está ligado à tradição cultural do Boi-Bumbá no Amazonas (Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil)

Começa nesta sexta-feira (26) a 59ª edição do Festival de Parintins, no Amazonas, com a tradicional disputa entre os bois-bumbás Boi Garantido e Boi Caprichoso. O evento, considerado Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é uma das maiores manifestações populares da Amazônia e tem como base a lenda da ressurreição do boi.

A abertura da programação reúne o segundo grupo da festa, formado por associações folclóricas e culturais. Quadrilhas, grupos de dança e bois mirins se apresentam no Anfiteatro Silas Marçal, conhecido como Praça dos Bois. Em seguida, têm início as apresentações oficiais das duas agremiações, que seguem por três noites no Bumbódromo.

Tradição e simbolismo

O Festival de Parintins gira em torno do Boi-Bumbá, expressão cultural marcada pela disputa entre o azul do Caprichoso e o vermelho do Garantido. Além da rivalidade artística, cada boi preserva regras próprias de identidade visual: no Curral Zeca Xibelão, do Caprichoso, predominam os tons azulados, enquanto no Curral Lindolfo Monteverde, do Garantido, o vermelho é soberano, sem presença das cores do rival.

Caprichoso defende o título

Atual campeão, o Boi Caprichoso apresenta neste ano o espetáculo “Brinquedo que Canta Seu Chão”. A narrativa será dividida em três momentos.

Na primeira noite, “O Brinquedo do Povo Canta Parintins” homenageia a cidade e suas manifestações culturais. Na segunda, “O Brinquedo Ancestral Canta Amazônia” destaca povos originários, a floresta e saberes tradicionais. Já o encerramento, “O Brinquedo da Resistência Canta Norte Brasil”, amplia o olhar para a diversidade cultural da região Norte e a resistência das comunidades tradicionais.

Garantido aposta em tema sobre encantamento

O Boi Garantido leva ao Bumbódromo o espetáculo “Parintins: Portal do Encantamento”, dividido em três atos: “Portal do Encantamento”, “Portal da Diversidade” e “Terra Encantada”.

A proposta destaca a formação multicultural da ilha de Parintins e a relação entre povos amazônicos, natureza e o imaginário de seres encantados que integram a cultura regional.

Regras de segurança reforçadas

Para esta edição, a Justiça do Trabalho determinou novas regras de segurança nas apresentações. As agremiações estão proibidas de realizar içamento de pessoas diretamente com guindastes, sem o uso de cestos ou plataformas adequadas, assim como de suspender alegorias sobre artistas.

A decisão estabelece que os içamentos devem ser feitos apenas com equipamentos apropriados, como cestos suspensos ou plataformas de trabalho aéreo. No balé aéreo, os artistas devem permanecer parados durante a movimentação das estruturas e só podem se deslocar após estabilização e travamento dos guindastes. Em caso de descumprimento, pode haver suspensão do uso de guindastes e aplicação de multa de R$ 50 mil por infração.

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