Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. O Liberal 01.07.26 13h56 Gato Milu acertou todos os resultados do Brasil na Copa (Reprodução / Instagram @milugatovidente_natan) A confiança do gato Milu na Seleção Brasileira continua intacta. Depois de acertar todos os resultados do Brasil na Copa do Mundo até agora, o felino voltou a fazer uma previsão e indicou a classificação da equipe diante da Noruega, em partida válida pelas oitavas de final da competição. O novo palpite foi divulgado na manhã desta quarta-feira (1º) nas redes sociais. No vídeo compartilhado pelo tutor, Nathan Pinheiro, o gato é colocado entre recipientes de ração identificados com as bandeiras das seleções. Poucos segundos após ser solto, Milu caminha em direção ao pote com a bandeira do Brasil, apontando a vitória brasileira. Se a previsão se confirmar, a Seleção Brasileira garantirá vaga nas quartas de final, fase em que enfrentará o México ou quem avançar do confronto entre Inglaterra e Congo. Brasil x Noruega Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Até o momento, Milu acertou todos os resultados do Brasil no Mundial. O gato previu o empate contra Marrocos, as vitórias sobre Haiti e Escócia e também a classificação da equipe brasileira diante do Japão na fase de 16 avos de final. Brasil x Escócia Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Brasil x Haiti Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Brasil x Marrocos Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Agora, o animal aposta que o Brasil encerrará um retrospecto desfavorável diante da Noruega. Isso porque a Seleção nunca venceu a equipe norueguesa nos confrontos realizados entre os dois países. A partida vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Popularidade cresceu com previsões de futebol Milu ganhou projeção nacional depois de acertar o resultado da estreia do Brasil na Copa do Mundo. O gato vive em Aguanil, no interior de Minas Gerais, com o tutor Nathan Pinheiro, e passou a atrair milhares de seguidores por causa das previsões envolvendo esportes, reality shows e outros acontecimentos. Entre os palpites que mais repercutiram estão os relacionados à campanha do São Paulo na Copa do Brasil de 2023 e a resultados de partidas importantes do futebol brasileiro. O felino também chamou atenção ao prever acontecimentos ligados ao Big Brother Brasil. Resgate marcou início da história de Milu Antes de ficar conhecido na internet, Milu teve um começo de vida difícil. Abandonado quando tinha pouco mais de uma semana de vida, o gato foi resgatado por Nathan Pinheiro em 2020. Desde então, passou a viver com o tutor e, anos depois, conquistou fama nas redes sociais pelas previsões que costuma fazer. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes gato milu copa do mundo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. 01.07.26 13h56 Futebol Futebol sem bobos, mas com zebras! 30.06.26 21h05 Futebol Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso' Times se enfrentam na terceira fase da Série D; duelo revive quartas de final da Série C de 2010, quando o clube potiguar ficou com a vaga na Série B 30.06.26 20h23 Futebol Torcedores acompanham jogos da Copa do Mundo durante voos nos EUA Com deslocamentos de milhares de quilômetros entre as cidades-sede, brasileiros aproveitam TV e Wi-Fi a bordo para acompanhar partidas durante os voos nos Estados Unidos 30.06.26 19h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 futebol Remo confirma contratação de meia para a sequência da temporada Edson Fernando estava na Ucrânia e é o primeiro reforço anunciado pelo Leão Azul para o segundo semestre 01.07.26 9h16 VÔLEI VNL Feminina 2026: veja datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na 3ª semana Vice-líder da Liga das Nações, a Seleção Brasileira enfrenta Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos na última semana da fase classificatória 01.07.26 9h37 FUTEBOL Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. 01.07.26 13h56