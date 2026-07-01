Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A confiança do gato Milu na Seleção Brasileira continua intacta. Depois de acertar todos os resultados do Brasil na Copa do Mundo até agora, o felino voltou a fazer uma previsão e indicou a classificação da equipe diante da Noruega, em partida válida pelas oitavas de final da competição.

O novo palpite foi divulgado na manhã desta quarta-feira (1º) nas redes sociais. No vídeo compartilhado pelo tutor, Nathan Pinheiro, o gato é colocado entre recipientes de ração identificados com as bandeiras das seleções. Poucos segundos após ser solto, Milu caminha em direção ao pote com a bandeira do Brasil, apontando a vitória brasileira.

Se a previsão se confirmar, a Seleção Brasileira garantirá vaga nas quartas de final, fase em que enfrentará o México ou quem avançar do confronto entre Inglaterra e Congo.

Brasil x Noruega

Até o momento, Milu acertou todos os resultados do Brasil no Mundial. O gato previu o empate contra Marrocos, as vitórias sobre Haiti e Escócia e também a classificação da equipe brasileira diante do Japão na fase de 16 avos de final.

Brasil x Escócia

Brasil x Haiti

Brasil x Marrocos

Agora, o animal aposta que o Brasil encerrará um retrospecto desfavorável diante da Noruega. Isso porque a Seleção nunca venceu a equipe norueguesa nos confrontos realizados entre os dois países. A partida vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Popularidade cresceu com previsões de futebol

Milu ganhou projeção nacional depois de acertar o resultado da estreia do Brasil na Copa do Mundo. O gato vive em Aguanil, no interior de Minas Gerais, com o tutor Nathan Pinheiro, e passou a atrair milhares de seguidores por causa das previsões envolvendo esportes, reality shows e outros acontecimentos.

Entre os palpites que mais repercutiram estão os relacionados à campanha do São Paulo na Copa do Brasil de 2023 e a resultados de partidas importantes do futebol brasileiro. O felino também chamou atenção ao prever acontecimentos ligados ao Big Brother Brasil.

Resgate marcou início da história de Milu

Antes de ficar conhecido na internet, Milu teve um começo de vida difícil. Abandonado quando tinha pouco mais de uma semana de vida, o gato foi resgatado por Nathan Pinheiro em 2020. Desde então, passou a viver com o tutor e, anos depois, conquistou fama nas redes sociais pelas previsões que costuma fazer.