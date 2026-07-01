Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé Fábio Will 01.07.26 11h58 Tchamba retornou aos treinos no Baenão (Samara Miranda / Remo) O zagueiro Tchamba voltou aos treinos do Remo nesta semana, após resolver problemas de documentação que impediram seu retorno a Belém no prazo previsto pela diretoria azulina. O jogador camaronês havia viajado ao seu país para passar as férias, mas não conseguiu se reapresentar junto ao restante do elenco na data marcada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com uma fonte de O Liberal, o atraso ocorreu por questões relacionadas à documentação do atleta, incluindo o visto de trabalho. Titular absoluto da equipe comandada pelo técnico Léo Condé, Tchamba é um dos principais jogadores do Remo na temporada. Tchamba é um dos líderes do elenco do Remo Contratado com a temporada em andamento, Tchamba chegou ao clube por indicação do então técnico Juan Carlos Osorio, que comandou o Leão no início de 2026. Aos 27 anos, o defensor se consolidou como uma das lideranças do elenco azulino. Com a camisa do Remo, Duplexe Tchamba disputou 17 partidas e marcou um gol na temporada. VEJA MAIS Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino CBF antecipa janela da Série A e Remo pode inscrever novos jogadores antes da 19ª rodada De acordo com a CBF, a medida foi adotada para manter o equilíbrio do campeonato. Zagueiro realizou ações sociais durante férias em Camarões Durante o período de férias em Camarões, Tchamba esteve em Yaoundé, sua cidade natal, onde participou de ações voltadas para crianças e para a comunidade local. O defensor visitou abrigos e orfanatos, distribuindo materiais escolares, camisas do Remo e equipamentos esportivos. Segundo informações publicadas pelo site oficial do Remo, o zagueiro afirmou que o interesse de seus conterrâneos pelo clube paraense tem aumentado e que muitos passaram a acompanhar as partidas do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a primeira experiência de Tchamba no futebol brasileiro. Antes de acertar por empréstimo com o Remo até o fim da temporada, o defensor atuava pelo Casa Pia, de Portugal e acumula passagens pelo Tad Sports, de Camarões, o Strasbiug, da França, além do Stromsgodest da Noruega e no SonderjyskE, da Dinamarca. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo tchamba série a futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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