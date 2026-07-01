Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo

O zagueiro Tchamba voltou aos treinos do Remo nesta semana, após resolver problemas de documentação que impediram seu retorno a Belém no prazo previsto pela diretoria azulina. O jogador camaronês havia viajado ao seu país para passar as férias, mas não conseguiu se reapresentar junto ao restante do elenco na data marcada.

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De acordo com uma fonte de O Liberal, o atraso ocorreu por questões relacionadas à documentação do atleta, incluindo o visto de trabalho. Titular absoluto da equipe comandada pelo técnico Léo Condé, Tchamba é um dos principais jogadores do Remo na temporada.

Tchamba é um dos líderes do elenco do Remo

Contratado com a temporada em andamento, Tchamba chegou ao clube por indicação do então técnico Juan Carlos Osorio, que comandou o Leão no início de 2026. Aos 27 anos, o defensor se consolidou como uma das lideranças do elenco azulino. Com a camisa do Remo, Duplexe Tchamba disputou 17 partidas e marcou um gol na temporada.

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Zagueiro realizou ações sociais durante férias em Camarões

Durante o período de férias em Camarões, Tchamba esteve em Yaoundé, sua cidade natal, onde participou de ações voltadas para crianças e para a comunidade local. O defensor visitou abrigos e orfanatos, distribuindo materiais escolares, camisas do Remo e equipamentos esportivos.

Segundo informações publicadas pelo site oficial do Remo, o zagueiro afirmou que o interesse de seus conterrâneos pelo clube paraense tem aumentado e que muitos passaram a acompanhar as partidas do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro.

Esta é a primeira experiência de Tchamba no futebol brasileiro. Antes de acertar por empréstimo com o Remo até o fim da temporada, o defensor atuava pelo Casa Pia, de Portugal e acumula passagens pelo Tad Sports, de Camarões, o Strasbiug, da França, além do Stromsgodest da Noruega e no SonderjyskE, da Dinamarca.