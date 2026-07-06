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Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção

Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial

Hannah Franco
fonte

Após eliminação, veja quantos anos os jogadores da Seleção terão em 2030 (Tarso Sarraf/O Liberal)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também marcou o encerramento de um ciclo. Após a derrota, Neymar indicou que está se despedindo da equipe nacional, encerrando uma trajetória de quatro participações em Mundiais.

⚽ A próxima Copa do Mundo será disputada em 2030, em Portugal, Espanha e Marrocos. Até lá, boa parte do atual elenco ainda estará em idade considerada ideal para atuar em alto nível, enquanto alguns veteranos deverão estar próximos do fim da carreira.

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Neymar terá 38 anos em 2030, mesma idade que Casemiro. Danilo chegará aos 38 anos, Alisson terá 37 e Alex Sandro completará 39, o que torna improvável a permanência desses jogadores no próximo ciclo da Seleção.

Entre as principais apostas para o futuro aparecem Endrick e Rayan. Os dois terão apenas 23 anos na Copa de 2030 e são vistos como nomes que podem assumir protagonismo na próxima geração da Seleção Brasileira.

Idade dos jogadores na Copa de 2030

JOGADOR IDADE EM 2030
Weverton 42 anos
Alex Sandro 39 anos
Neymar 38 anos
Casemiro 38 anos
Danilo 38 anos
Alisson 37 anos
Ederson 36 anos
Marquinhos 36 anos
Douglas Santos 36 anos
Fabinho 36 anos
Léo Pereira 34 anos
Raphinha 33 anos
Bremer 33 anos
Lucas Paquetá 32 anos
Bruno Guimarães 32 anos
Gabriel Magalhães 32 anos
Matheus Cunha 31 anos
Roger Ibañez 31 anos
Éderson 30 anos
Vinícius Júnior 29 anos
Gabriel Martinelli 29 anos
Luiz Henrique 29 anos
Igor Thiago 29 anos
Danilo Santos 29 anos
Endrick 23 anos
Rayan 23 anos

 

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