Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também marcou o encerramento de um ciclo. Após a derrota, Neymar indicou que está se despedindo da equipe nacional, encerrando uma trajetória de quatro participações em Mundiais.

⚽ A próxima Copa do Mundo será disputada em 2030, em Portugal, Espanha e Marrocos. Até lá, boa parte do atual elenco ainda estará em idade considerada ideal para atuar em alto nível, enquanto alguns veteranos deverão estar próximos do fim da carreira.

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Neymar terá 38 anos em 2030, mesma idade que Casemiro. Danilo chegará aos 38 anos, Alisson terá 37 e Alex Sandro completará 39, o que torna improvável a permanência desses jogadores no próximo ciclo da Seleção.

Entre as principais apostas para o futuro aparecem Endrick e Rayan. Os dois terão apenas 23 anos na Copa de 2030 e são vistos como nomes que podem assumir protagonismo na próxima geração da Seleção Brasileira.

Idade dos jogadores na Copa de 2030

JOGADOR IDADE EM 2030 Weverton 42 anos Alex Sandro 39 anos Neymar 38 anos Casemiro 38 anos Danilo 38 anos Alisson 37 anos Ederson 36 anos Marquinhos 36 anos Douglas Santos 36 anos Fabinho 36 anos Léo Pereira 34 anos Raphinha 33 anos Bremer 33 anos Lucas Paquetá 32 anos Bruno Guimarães 32 anos Gabriel Magalhães 32 anos Matheus Cunha 31 anos Roger Ibañez 31 anos Éderson 30 anos Vinícius Júnior 29 anos Gabriel Martinelli 29 anos Luiz Henrique 29 anos Igor Thiago 29 anos Danilo Santos 29 anos Endrick 23 anos Rayan 23 anos