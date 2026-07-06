Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial Hannah Franco 06.07.26 9h37 Após eliminação, veja quantos anos os jogadores da Seleção terão em 2030 (Tarso Sarraf/O Liberal) A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também marcou o encerramento de um ciclo. Após a derrota, Neymar indicou que está se despedindo da equipe nacional, encerrando uma trajetória de quatro participações em Mundiais. ⚽ A próxima Copa do Mundo será disputada em 2030, em Portugal, Espanha e Marrocos. Até lá, boa parte do atual elenco ainda estará em idade considerada ideal para atuar em alto nível, enquanto alguns veteranos deverão estar próximos do fim da carreira. VEJA MAIS O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti Neymar indica despedida da Seleção após eliminação; ele vai seguir no Santos e encarar o Remo? Camisa 10 marcou o gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega e pode ter se despedido da Seleção Neymar terá 38 anos em 2030, mesma idade que Casemiro. Danilo chegará aos 38 anos, Alisson terá 37 e Alex Sandro completará 39, o que torna improvável a permanência desses jogadores no próximo ciclo da Seleção. Entre as principais apostas para o futuro aparecem Endrick e Rayan. Os dois terão apenas 23 anos na Copa de 2030 e são vistos como nomes que podem assumir protagonismo na próxima geração da Seleção Brasileira. Idade dos jogadores na Copa de 2030 JOGADOR IDADE EM 2030 Weverton 42 anos Alex Sandro 39 anos Neymar 38 anos Casemiro 38 anos Danilo 38 anos Alisson 37 anos Ederson 36 anos Marquinhos 36 anos Douglas Santos 36 anos Fabinho 36 anos Léo Pereira 34 anos Raphinha 33 anos Bremer 33 anos Lucas Paquetá 32 anos Bruno Guimarães 32 anos Gabriel Magalhães 32 anos Matheus Cunha 31 anos Roger Ibañez 31 anos Éderson 30 anos Vinícius Júnior 29 anos Gabriel Martinelli 29 anos Luiz Henrique 29 anos Igor Thiago 29 anos Danilo Santos 29 anos Endrick 23 anos Rayan 23 anos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo seleção brasileira neymar Copa do Mundo 2030 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20 Caneta vermelha Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 05.07.26 21h17 Coluna Um ciclo resumido em noventa minutos 05.07.26 19h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti 06.07.26 8h23 COPA DO MUNDO Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega 06.07.26 10h05 COPA DO MUNDO Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial 06.07.26 9h37 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20