VÍDEO: torcedor japonês que viralizou surta após eliminação do Brasil na Copa

O influenciador japonês Gamix voltou a viralizar nas redes sociais após aparecer torcendo pela Seleção Brasileira na partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. No entanto, ele terminou a partida novamente em lágrimas após a derrota por 2 a 1, que eliminou o Brasil da Copa do Mundo.

A mudança de torcida rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados entre os brasileiros. Nas redes sociais, Gamix passou a ser chamado de "pé frio".

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Apesar da comoção gerada pelo primeiro vídeo, o próprio Gamix já havia revelado que a cena da derrota do Japão foi produzida para entretenimento.

Em uma publicação posterior, ele mostrou os bastidores da gravação, entregando o celular para outra pessoa filmar sua reação, indicando que o momento foi encenado para criação de conteúdo nas redes sociais.