Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

VÍDEO: torcedor japonês que viralizou surta após eliminação do Brasil na Copa

Influenciador Gamix, que ficou famoso ao lamentar a derrota do Japão para o Brasil, voltou a divertir a web ao apoiar a Seleção Brasileira

Hannah Franco
fonte

Torcedor japonês muda de torcida e vira assunto após eliminação do Brasil na Copa (Instagram/@gamix.o7)

O influenciador japonês Gamix voltou a viralizar nas redes sociais após aparecer torcendo pela Seleção Brasileira na partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. No entanto, ele terminou a partida novamente em lágrimas após a derrota por 2 a 1, que eliminou o Brasil da Copa do Mundo.

A mudança de torcida rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados entre os brasileiros. Nas redes sociais, Gamix passou a ser chamado de "pé frio".

VEJA MAIS

image Torcedor japonês que viralizou após derrota para o Brasil é influenciador e encenou reação
Gamix conquistou milhares de seguidores após viralizar com uma reação falsa durante a partida entre Brasil e Japão na Copa do Mundo; saiba quem é

image O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti
Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti

Apesar da comoção gerada pelo primeiro vídeo, o próprio Gamix já havia revelado que a cena da derrota do Japão foi produzida para entretenimento.

Em uma publicação posterior, ele mostrou os bastidores da gravação, entregando o celular para outra pessoa filmar sua reação, indicando que o momento foi encenado para criação de conteúdo nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

copa do mundo

gamix
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT

Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas

06.07.26 11h30

Futebol

Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes

Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP)

06.07.26 10h20

Caneta vermelha

Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira

Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1

05.07.26 21h17

Coluna

Um ciclo resumido em noventa minutos

05.07.26 19h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

COPA DO MUNDO

O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti

Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti

06.07.26 8h23

COPA DO MUNDO

Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são

O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega

06.07.26 10h05

COPA DO MUNDO

Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção

Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial

06.07.26 9h37

Futebol

Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes

Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP)

06.07.26 10h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda