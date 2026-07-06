VÍDEO: torcedor japonês que viralizou surta após eliminação do Brasil na Copa Influenciador Gamix, que ficou famoso ao lamentar a derrota do Japão para o Brasil, voltou a divertir a web ao apoiar a Seleção Brasileira Hannah Franco 06.07.26 9h37 Torcedor japonês muda de torcida e vira assunto após eliminação do Brasil na Copa (Instagram/@gamix.o7) O influenciador japonês Gamix voltou a viralizar nas redes sociais após aparecer torcendo pela Seleção Brasileira na partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. No entanto, ele terminou a partida novamente em lágrimas após a derrota por 2 a 1, que eliminou o Brasil da Copa do Mundo. A mudança de torcida rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados entre os brasileiros. Nas redes sociais, Gamix passou a ser chamado de "pé frio". VEJA MAIS Torcedor japonês que viralizou após derrota para o Brasil é influenciador e encenou reação Gamix conquistou milhares de seguidores após viralizar com uma reação falsa durante a partida entre Brasil e Japão na Copa do Mundo; saiba quem é O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Apesar da comoção gerada pelo primeiro vídeo, o próprio Gamix já havia revelado que a cena da derrota do Japão foi produzida para entretenimento. Em uma publicação posterior, ele mostrou os bastidores da gravação, entregando o celular para outra pessoa filmar sua reação, indicando que o momento foi encenado para criação de conteúdo nas redes sociais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave viralizou copa do mundo gamix COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20 Caneta vermelha Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 05.07.26 21h17 Coluna Um ciclo resumido em noventa minutos 05.07.26 19h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti 06.07.26 8h23 COPA DO MUNDO Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega 06.07.26 10h05 COPA DO MUNDO Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial 06.07.26 9h37 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20