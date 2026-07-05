Um ciclo resumido em noventa minutos Felipe Campos 05.07.26 19h49 Brasil está fora da Copa do Mundo 2026 (Tarso Sarraf / O Liberal) O Brasil está eliminado da Copa do Mundo da FIFA de 2026. A derrota por 2 a 1 para a Noruega, com dois gols de Erling Haaland e Neymar descontando para a equipe brasileira, decretou o fim do ciclo recente da Seleção Brasileira, marcado por instabilidade institucional e técnica. No período de preparação, a equipe teve quatro treinadores e duas trocas de presidentes na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), refletindo o rendimento abaixo do esperado apresentado em campo. O jogo deste domingo (5) foi equilibrado, com oportunidades de gol para os dois lados. O Brasil teve a chance de abrir o placar, mas desperdiçou um pênalti cobrado por Bruno Guimarães e uma finalização de Endrick, cara a cara com o goleiro adversário. Na defesa, Alisson fez intervenções que evitaram uma desvantagem maior, mas não impediu o cabeceio de Haaland, a dez minutos do fim da partida, nem o chute cruzado do atacante antes dos acréscimos. O resultado reforça a avaliação negativa do planejamento realizado ao longo dos últimos três anos e meio, período em que a instabilidade administrativa refletiu no desempenho esportivo, enquanto os principais jogadores não assumiram o protagonismo esperado. Campanha histórica Com o resultado, o Brasil registrou sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990. Naquela edição, realizada na Itália, a Seleção foi eliminada pela Argentina nas oitavas de final por 1 a 0. Desde então, as campanhas de menor destaque terminaram nas quartas de final, em 2006, 2010, 2018 e 2022. O tabu continua A derrota também manteve dois tabus históricos para o futebol brasileiro. A Seleção não vence adversários europeus em fases de mata-mata de Copa do Mundo desde a final de 2002. Nesse período, foi eliminada por França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia e, agora, Noruega. Além disso, o Brasil segue sem vitórias sobre a seleção norueguesa na história do futebol masculino. O retrospecto passa a registrar cinco confrontos oficiais entre as equipes. O futuro Após a eliminação, a Seleção Brasileira volta a campo em amistosos contra a Austrália na próxima Data Fifa. O novo ciclo para o próximo Mundial deve começar com a permanência do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe, com contrato até 2030. O treinador terá a missão de reformular o elenco principal, que tende a passar por uma transição de geração com a saída de atletas mais experientes, como Neymar, Danilo e Casemiro. A expectativa da comissão técnica é que jogadores como Endrick, Rayan, Estêvão e Vinícius Júnior assumam maior protagonismo técnico e liderem o novo ciclo da Seleção Brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Caneta vermelha Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 05.07.26 21h17 Coluna Um ciclo resumido em noventa minutos 05.07.26 19h49 copa do mundo 2026 Acabou! Brasil perde para a Noruega e é eliminado da Copa do Mundo Com dois gols de Haaland, Seleção Brasileira é eliminada e amarga pior campanha em Mundiais em 36 anos 05.07.26 19h10 Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55