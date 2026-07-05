O Brasil está eliminado da Copa do Mundo da FIFA de 2026. A derrota por 2 a 1 para a Noruega, com dois gols de Erling Haaland e Neymar descontando para a equipe brasileira, decretou o fim do ciclo recente da Seleção Brasileira, marcado por instabilidade institucional e técnica. No período de preparação, a equipe teve quatro treinadores e duas trocas de presidentes na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), refletindo o rendimento abaixo do esperado apresentado em campo.

O jogo deste domingo (5) foi equilibrado, com oportunidades de gol para os dois lados. O Brasil teve a chance de abrir o placar, mas desperdiçou um pênalti cobrado por Bruno Guimarães e uma finalização de Endrick, cara a cara com o goleiro adversário. Na defesa, Alisson fez intervenções que evitaram uma desvantagem maior, mas não impediu o cabeceio de Haaland, a dez minutos do fim da partida, nem o chute cruzado do atacante antes dos acréscimos. O resultado reforça a avaliação negativa do planejamento realizado ao longo dos últimos três anos e meio, período em que a instabilidade administrativa refletiu no desempenho esportivo, enquanto os principais jogadores não assumiram o protagonismo esperado.

Campanha histórica

Com o resultado, o Brasil registrou sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990. Naquela edição, realizada na Itália, a Seleção foi eliminada pela Argentina nas oitavas de final por 1 a 0. Desde então, as campanhas de menor destaque terminaram nas quartas de final, em 2006, 2010, 2018 e 2022.

O tabu continua

A derrota também manteve dois tabus históricos para o futebol brasileiro. A Seleção não vence adversários europeus em fases de mata-mata de Copa do Mundo desde a final de 2002. Nesse período, foi eliminada por França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia e, agora, Noruega. Além disso, o Brasil segue sem vitórias sobre a seleção norueguesa na história do futebol masculino. O retrospecto passa a registrar cinco confrontos oficiais entre as equipes.

O futuro

Após a eliminação, a Seleção Brasileira volta a campo em amistosos contra a Austrália na próxima Data Fifa. O novo ciclo para o próximo Mundial deve começar com a permanência do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe, com contrato até 2030.

O treinador terá a missão de reformular o elenco principal, que tende a passar por uma transição de geração com a saída de atletas mais experientes, como Neymar, Danilo e Casemiro. A expectativa da comissão técnica é que jogadores como Endrick, Rayan, Estêvão e Vinícius Júnior assumam maior protagonismo técnico e liderem o novo ciclo da Seleção Brasileira.