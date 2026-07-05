Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão

Poucos dias após se despedir do Remo, o meia-atacante Diego Hernández já tem um novo clube. O uruguaio de 25 anos foi contratado pelo Sport e disputará o restante da Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe pernambucana. O jogador, que pertence ao Botafogo, chega ao Leão da Ilha por empréstimo até o fim da competição.

A negociação foi concluída dias depois do encerramento do vínculo de cessão com o Remo. Diego Hernández deu adeus ao clube azulino na última terça-feira (30), após o término do contrato de empréstimo. O principal entrave para a transferência era a definição das bases salariais, mas as partes chegaram a um acordo e finalizaram o negócio.

Detentor dos direitos econômicos do atleta, o Botafogo não impôs obstáculos para um novo empréstimo. Desde as primeiras conversas, a diretoria alvinegra sinalizou positivamente para a liberação do uruguaio. A boa relação entre os clubes, fortalecida por negociações recentes, também facilitou o desfecho da transferência.

Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo. Em 2025, foi uma das peças importantes da campanha que culminou no acesso histórico do Leão Azul à Série A do Campeonato Brasileiro, consolidando-se como um dos destaques do setor ofensivo da equipe.

Revelado pelo Montevideo Wanderers, do Uruguai, o meia-atacante também acumula passagens pelo León, do México, e pelo Everton, do Chile, antes de chegar ao futebol brasileiro.

No Sport, Diego Hernández chega para reforçar o elenco na reta decisiva da Série B. A comissão técnica aposta na versatilidade do uruguaio, capaz de atuar como meia ou pelos lados do ataque, além da experiência adquirida em diferentes ligas sul-americanas e do bom desempenho apresentado na passagem pelo Remo.