Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo Caio Maia 05.07.26 13h55 Diego Hernández assina com o Sport. (Samara Miranda/Ascom Remo) Poucos dias após se despedir do Remo, o meia-atacante Diego Hernández já tem um novo clube. O uruguaio de 25 anos foi contratado pelo Sport e disputará o restante da Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe pernambucana. O jogador, que pertence ao Botafogo, chega ao Leão da Ilha por empréstimo até o fim da competição. A negociação foi concluída dias depois do encerramento do vínculo de cessão com o Remo. Diego Hernández deu adeus ao clube azulino na última terça-feira (30), após o término do contrato de empréstimo. O principal entrave para a transferência era a definição das bases salariais, mas as partes chegaram a um acordo e finalizaram o negócio. Detentor dos direitos econômicos do atleta, o Botafogo não impôs obstáculos para um novo empréstimo. Desde as primeiras conversas, a diretoria alvinegra sinalizou positivamente para a liberação do uruguaio. A boa relação entre os clubes, fortalecida por negociações recentes, também facilitou o desfecho da transferência. Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo. Em 2025, foi uma das peças importantes da campanha que culminou no acesso histórico do Leão Azul à Série A do Campeonato Brasileiro, consolidando-se como um dos destaques do setor ofensivo da equipe. Revelado pelo Montevideo Wanderers, do Uruguai, o meia-atacante também acumula passagens pelo León, do México, e pelo Everton, do Chile, antes de chegar ao futebol brasileiro. No Sport, Diego Hernández chega para reforçar o elenco na reta decisiva da Série B. A comissão técnica aposta na versatilidade do uruguaio, capaz de atuar como meia ou pelos lados do ataque, além da experiência adquirida em diferentes ligas sul-americanas e do bom desempenho apresentado na passagem pelo Remo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo diego hernandez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12 FUTEBOL De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada 02.07.26 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 Futebol Como joga a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo Equipe nórdica chega às oitavas de final com um sistema de jogo consolidado sob o comando de Ståle Solbakken. 05.07.26 8h00