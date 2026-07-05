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Quando a Série A do Brasileirão retorna e qual é o próximo jogo do Clube do Remo?

Quatro partidas serão disputadas antes da decisão da Copa do Mundo

O Liberal

Com a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, as atenções dos torcedores se voltam para a disputa pelo título entre as equipes que seguem vivas no torneio. Ao mesmo tempo, cresce a expectativa pelo retorno da Série A do Campeonato Brasileiro, que terá quatro partidas disputadas antes da grande final do Mundial.

O Campeonato Brasileiro será retomado na quinta-feira, 16 de julho, com três confrontos: Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio. No dia seguinte, sexta-feira (17), será a vez de Fluminense x Red Bull Bragantino. A final da Copa do Mundo está confirmada para o domingo, 19 de julho.

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O líder isolado Palmeiras, com 41 pontos (sete a mais que o Flamengo), será o último time a entrar em campo. A equipe alviverde enfrentará o Coritiba fora de casa, em 23 de julho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília).

O Clube do Remo entra em campo contra o Corinthians na Neo Química Arena, no dia 23 de julho (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Os jogos da retomada do Brasileirão

A seguir, confira todos os detalhes dos confrontos válidos pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que encerrará o 1º Turno:

  • Botafogo x Santos - Nilton Santos - 16 de julho (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
  • Vitória x Vasco - Barradão - 16 de julho (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
  • Mirassol x Grêmio - Maião - 16 de julho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Fluminense x Red Bull Bragantino - Maracanã - 17 de julho (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Atlético-MG x Bahia - Arena MRV - 21 de julho (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
  • São Paulo x Athletico - local a definir - 22 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Internacional x Cruzeiro - Beira-Rio - 22 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Chapecoense x Flamengo - Arena Condá - 22 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Corinthians x Remo - Neo Química Arena - 23 de julho (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
  • Coritiba x Palmeiras - Couto Pereira - 23 de julho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Lembra da classificação? Veja:

Veja como está a tabela de pontuação da Série A antes do retorno:

  1. Palmeiras - 41 pontos
  2. Flamengo - 34 pontos
  3. Fluminense - 31 pontos
  4. Athletico-PR - 30 pontos
  5. Red Bull Bragantino - 29 pontos
  6. Bahia - 26 pontos
  7. Coritiba - 26 pontos
  8. São Paulo - 25 pontos
  9. Atlético-MG - 24 pontos
  10. Corinthians - 24 pontos
  11. Cruzeiro - 24 pontos
  12. Botafogo - 22 pontos
  13. Vitória - 22 pontos
  14. Internacional - 21 pontos
  15. Santos - 21 pontos
  16. Grêmio - 21 pontos
  17. Vasco - 20 pontos
  18. REMO - 18 pontos
  19. Mirassol - 16 pontos
  20. Chapecoense - 9 pontos
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Clube do Remo

série a 2026
Remo
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