Quando a Série A do Brasileirão retorna e qual é o próximo jogo do Clube do Remo? Quatro partidas serão disputadas antes da decisão da Copa do Mundo O Liberal 05.07.26 20h00 Com a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, as atenções dos torcedores se voltam para a disputa pelo título entre as equipes que seguem vivas no torneio. Ao mesmo tempo, cresce a expectativa pelo retorno da Série A do Campeonato Brasileiro, que terá quatro partidas disputadas antes da grande final do Mundial. O Campeonato Brasileiro será retomado na quinta-feira, 16 de julho, com três confrontos: Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio. No dia seguinte, sexta-feira (17), será a vez de Fluminense x Red Bull Bragantino. A final da Copa do Mundo está confirmada para o domingo, 19 de julho. VEJA MAIS Sonho do Hexa continua: quando começa a Copa do Mundo em 2030? 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O Clube do Remo entra em campo contra o Corinthians na Neo Química Arena, no dia 23 de julho (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília) Os jogos da retomada do Brasileirão A seguir, confira todos os detalhes dos confrontos válidos pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que encerrará o 1º Turno: Botafogo x Santos - Nilton Santos - 16 de julho (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília) Vitória x Vasco - Barradão - 16 de julho (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília) Mirassol x Grêmio - Maião - 16 de julho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília) Fluminense x Red Bull Bragantino - Maracanã - 17 de julho (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Bahia - Arena MRV - 21 de julho (terça-feira), às 19h30 (de Brasília) São Paulo x Athletico - local a definir - 22 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Internacional x Cruzeiro - Beira-Rio - 22 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Flamengo - Arena Condá - 22 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Corinthians x Remo - Neo Química Arena - 23 de julho (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília) Coritiba x Palmeiras - Couto Pereira - 23 de julho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília) Lembra da classificação? Veja: Veja como está a tabela de pontuação da Série A antes do retorno: Palmeiras - 41 pontos Flamengo - 34 pontos Fluminense - 31 pontos Athletico-PR - 30 pontos Red Bull Bragantino - 29 pontos Bahia - 26 pontos Coritiba - 26 pontos São Paulo - 25 pontos Atlético-MG - 24 pontos Corinthians - 24 pontos Cruzeiro - 24 pontos Botafogo - 22 pontos Vitória - 22 pontos Internacional - 21 pontos Santos - 21 pontos Grêmio - 21 pontos Vasco - 20 pontos REMO - 18 pontos Mirassol - 16 pontos Chapecoense - 9 pontos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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