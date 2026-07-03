Caio Mello admite incômodo com fase do Paysandu: 'Perder com essa camisa nunca vai ser normal' Recuperado de lesão, meia destaca confiança no elenco, minimiza crise na Série C e trata duelo com o Ipiranga como "jogo de seis pontos" na luta pela classificação O Liberal 03.07.26 19h01 Caio Mello (D) durante treino no CT Raul Aguilera. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após voltar aos treinamentos recuperado de uma lesão, o meia Caio Mello reaparece como opção para o Paysandu em um momento delicado da temporada. Antes da viagem para enfrentar o Ypiranga, pela Série C, o jogador afirmou que o elenco está incomodado com a sequência de resultados, mas garantiu confiança na capacidade da equipe de reagir. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Papão venceu apenas duas das últimas seis partidas na competição e viu a vantagem na zona de classificação diminuir. Para Caio, o grupo reconhece a queda de rendimento, mas acredita que o momento pode ser revertido. "Perder com a camisa desse clube nunca vai ser normal. Acho que por isso estamos tão indignados e inconformados. Temos conversado que precisamos voltar àquela confiança de antes, ser mais guerreiros, marcar pressão e retomar a nossa identidade", afirmou. Experiente na disputa da Série C, o meio-campista lembrou que oscilações fazem parte da competição, mas ressaltou que o foco está exclusivamente na recuperação do time, que hoje é o terceiro colocado na tabela, com 20 pontos. "A Série C é assim. Já disputei outras edições e a maioria dos times oscila. Estamos olhando para o nosso grupo e sabemos que temos condição de buscar um resultado fora de casa, como já fizemos outras vezes", destacou. Recuperado antes do prazo previsto, Caio revelou que intensificou o tratamento para voltar a ficar à disposição da comissão técnica. "Consegui voltar até antes do tempo. Foi muito trabalho intensivo, tratando também em casa. Hoje estou 100%, treinando com o grupo a semana toda para fazer uma boa viagem e, se Deus quiser, trazer os três pontos para Belém", disse. VEJA MAIS CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor Titular absoluto, meia destaca semanas cheias de treinamentos, diz que equipe corrigiu erros e acredita que detalhes serão decisivos para o Papão buscar a liderança da Série C Além do aspecto emocional, o meia acredita que o time precisa recuperar a eficiência ofensiva. Apesar do alto número de finalizações nas últimas rodadas, o Paysandu converteu poucas oportunidades em gols. Ele também chamou atenção para a necessidade de melhorar o desempenho defensivo coletivo. "A marcação começa lá na frente. Desde a primeira pressão até a linha de defesa, todos precisam estar juntos. É assim que vamos evitar os gols que estamos sofrendo", explicou. O próximo desafio será justamente contra um concorrente direto por vaga no G-8. O Paysandu encara o Ypiranga fora de casa e pode ampliar a distância para um adversário da parte de cima da tabela. "É um jogo de suma importância. Hoje está tudo muito igual. É um jogo de seis pontos. O nosso foco agora é classificar. Depois, no quadrangular, começa um campeonato à parte em busca do acesso", afirmou. Sem atuar nas últimas partidas por causa da lesão, Caio Melo pode ser uma das novidades do Paysandu para o confronto diante do Ipiranga, marcado para domingo, às 11h, fora de casa. O duelo é tratado internamente como decisivo para recolocar o time no caminho das vitórias e fortalecer a campanha rumo à classificação para a segunda fase da Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro ypiranga x paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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