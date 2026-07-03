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Caio Mello admite incômodo com fase do Paysandu: 'Perder com essa camisa nunca vai ser normal'

Recuperado de lesão, meia destaca confiança no elenco, minimiza crise na Série C e trata duelo com o Ipiranga como "jogo de seis pontos" na luta pela classificação

O Liberal
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Caio Mello (D) durante treino no CT Raul Aguilera. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Após voltar aos treinamentos recuperado de uma lesão, o meia Caio Mello reaparece como opção para o Paysandu em um momento delicado da temporada. Antes da viagem para enfrentar o Ypiranga, pela Série C, o jogador afirmou que o elenco está incomodado com a sequência de resultados, mas garantiu confiança na capacidade da equipe de reagir.

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O Papão venceu apenas duas das últimas seis partidas na competição e viu a vantagem na zona de classificação diminuir. Para Caio, o grupo reconhece a queda de rendimento, mas acredita que o momento pode ser revertido. "Perder com a camisa desse clube nunca vai ser normal. Acho que por isso estamos tão indignados e inconformados. Temos conversado que precisamos voltar àquela confiança de antes, ser mais guerreiros, marcar pressão e retomar a nossa identidade", afirmou.

Experiente na disputa da Série C, o meio-campista lembrou que oscilações fazem parte da competição, mas ressaltou que o foco está exclusivamente na recuperação do time, que hoje é o terceiro colocado na tabela, com 20 pontos. "A Série C é assim. Já disputei outras edições e a maioria dos times oscila. Estamos olhando para o nosso grupo e sabemos que temos condição de buscar um resultado fora de casa, como já fizemos outras vezes", destacou.

Recuperado antes do prazo previsto, Caio revelou que intensificou o tratamento para voltar a ficar à disposição da comissão técnica. "Consegui voltar até antes do tempo. Foi muito trabalho intensivo, tratando também em casa. Hoje estou 100%, treinando com o grupo a semana toda para fazer uma boa viagem e, se Deus quiser, trazer os três pontos para Belém", disse.

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Além do aspecto emocional, o meia acredita que o time precisa recuperar a eficiência ofensiva. Apesar do alto número de finalizações nas últimas rodadas, o Paysandu converteu poucas oportunidades em gols. Ele também chamou atenção para a necessidade de melhorar o desempenho defensivo coletivo. "A marcação começa lá na frente. Desde a primeira pressão até a linha de defesa, todos precisam estar juntos. É assim que vamos evitar os gols que estamos sofrendo", explicou.

O próximo desafio será justamente contra um concorrente direto por vaga no G-8. O Paysandu encara o Ypiranga fora de casa e pode ampliar a distância para um adversário da parte de cima da tabela. "É um jogo de suma importância. Hoje está tudo muito igual. É um jogo de seis pontos. O nosso foco agora é classificar. Depois, no quadrangular, começa um campeonato à parte em busca do acesso", afirmou.

Sem atuar nas últimas partidas por causa da lesão, Caio Melo pode ser uma das novidades do Paysandu para o confronto diante do Ipiranga, marcado para domingo, às 11h, fora de casa. O duelo é tratado internamente como decisivo para recolocar o time no caminho das vitórias e fortalecer a campanha rumo à classificação para a segunda fase da Série C.

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