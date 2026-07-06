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A um ponto da saída do G-8, Paysandu encara o vice-líder Guarani na Curuzu

Papão abre a 14ª rodada na quinta colocação, mas vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação é mínima e aumenta o peso do confronto em Belém

O Liberal
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O elenco bicolor tem um grande desafio em permanecer no G8 da Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu inicia a 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro em situação confortável apenas na aparência. Com 20 pontos, o Papão ocupa a quinta colocação, mas tem apenas um ponto de vantagem para o Ituano, nono colocado e primeiro time fora da zona de classificação para a segunda fase.

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A proximidade entre as equipes da parte de cima da tabela transformou a disputa por uma vaga no G-8 em uma das mais equilibradas da competição. Do quinto colocado até a 11ª posição, ocupada pela Ferroviária, a diferença é de apenas um ponto, cenário que faz qualquer tropeço custar posições importantes.

O desafio bicolor na rodada será dos mais complicados. No domingo (12), o Paysandu recebe o Guarani, vice-líder da Série C, na Curuzu. A equipe campineira soma 23 pontos e aparece logo atrás do Brusque, que assumiu a liderança isolada com 24. Inter de Limeira, também com 23, e Santa Cruz, com 21, completam o grupo dos quatro primeiros colocados.

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Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani.

Além da dificuldade de enfrentar um dos principais candidatos ao acesso, o Paysandu também dependerá dos resultados dos concorrentes diretos. O Ituano, que pode ultrapassar o Papão, enfrenta a Ferroviária em duelo direto. Já o Maringá, oitavo colocado com 19 pontos, visita o lanterna Anápolis, enquanto o Botafogo-PB, sétimo também com 19, recebe o Confiança.

Caso não pontue diante do Guarani, o Paysandu corre o risco de terminar a rodada fora da zona de classificação, dependendo da combinação de resultados. Por outro lado, uma vitória diante do vice-líder pode recolocar o time na disputa pelas primeiras posições e ampliar a vantagem sobre os concorrentes diretos.

Com a reta final da primeira fase se aproximando, cada rodada ganha peso decisivo. A pequena diferença de pontuação entre os clubes que brigam pelo G-8 indica que a disputa pelas vagas no mata-mata deve seguir intensa até as últimas rodadas da Série C.

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