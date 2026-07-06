A um ponto da saída do G-8, Paysandu encara o vice-líder Guarani na Curuzu Papão abre a 14ª rodada na quinta colocação, mas vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação é mínima e aumenta o peso do confronto em Belém O Liberal 06.07.26 20h59 O elenco bicolor tem um grande desafio em permanecer no G8 da Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu inicia a 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro em situação confortável apenas na aparência. Com 20 pontos, o Papão ocupa a quinta colocação, mas tem apenas um ponto de vantagem para o Ituano, nono colocado e primeiro time fora da zona de classificação para a segunda fase. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A proximidade entre as equipes da parte de cima da tabela transformou a disputa por uma vaga no G-8 em uma das mais equilibradas da competição. Do quinto colocado até a 11ª posição, ocupada pela Ferroviária, a diferença é de apenas um ponto, cenário que faz qualquer tropeço custar posições importantes. O desafio bicolor na rodada será dos mais complicados. No domingo (12), o Paysandu recebe o Guarani, vice-líder da Série C, na Curuzu. A equipe campineira soma 23 pontos e aparece logo atrás do Brusque, que assumiu a liderança isolada com 24. Inter de Limeira, também com 23, e Santa Cruz, com 21, completam o grupo dos quatro primeiros colocados. VEJA MAIS Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. Além da dificuldade de enfrentar um dos principais candidatos ao acesso, o Paysandu também dependerá dos resultados dos concorrentes diretos. O Ituano, que pode ultrapassar o Papão, enfrenta a Ferroviária em duelo direto. Já o Maringá, oitavo colocado com 19 pontos, visita o lanterna Anápolis, enquanto o Botafogo-PB, sétimo também com 19, recebe o Confiança. Caso não pontue diante do Guarani, o Paysandu corre o risco de terminar a rodada fora da zona de classificação, dependendo da combinação de resultados. Por outro lado, uma vitória diante do vice-líder pode recolocar o time na disputa pelas primeiras posições e ampliar a vantagem sobre os concorrentes diretos. Com a reta final da primeira fase se aproximando, cada rodada ganha peso decisivo. A pequena diferença de pontuação entre os clubes que brigam pelo G-8 indica que a disputa pelas vagas no mata-mata deve seguir intensa até as últimas rodadas da Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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