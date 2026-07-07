Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas O Liberal 07.07.26 12h32 Jogadores seguem na equipe azulina (Samara Miranda/Remo) Em preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, o Remo reintegrou o zagueiro Tassano, o lateral Cufré e o meia Catarozzi, segundo o jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira. Os três jogadores ainda estavam em atividades remotas e voltam agora aos treinos presenciais com o restante do elenco azulino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Havia a expectativa de que os três jogadores não seguissem no Remo para o restante da temporada, já que não conseguiram se firmar na equipe principal. No entanto, com a reintegração, é possível que voltem a brigar por mais espaço no elenco. Contratado no início deste ano para a disputa da Série A, o argentino Cufré atuou em apenas 10 jogos com a camisa do Remo até o momento, sendo um pelo Brasileirão. O jogador tem um gol, marcado na Copa Norte, competição em que o Leão Azul foi eliminado precocemente. VEJA MAIS Patrick vê Remo pronto para o retorno da Série A: 'A gente quer voltar a todo vapor' Volante afirma que jogo-treino contra a Tuna será importante para dar ritmo ao elenco antes da retomada do Brasileiro, no dia 23, diante do Corinthians Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo Assim como o lateral argentino, Franco Catarozzi chegou ao time azulino neste ano e foi ainda menos utilizado. Atuou em apenas cinco jogos e marcou um gol, também pela Copa Norte. Já o zagueiro Tassano está no Remo desde a temporada passada. No entanto, também não conseguiu se firmar na equipe azulina e soma apenas 10 jogos com a camisa do Leão Azul. Tassano, inclusive, esteve envolvido em uma polêmica com o clube. O zagueiro foi repreendido pela diretoria após ser flagrado fazendo um gesto obsceno para a torcida no Baenão, logo após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que aumentou a possibilidade de saída do defensor. No entanto, até o momento, o jogador segue na equipe azulina. No fim de junho, o Remo anunciou três saídas: o volante Patrick de Paula e o atacante Diego Hernández não tiveram os contratos renovados. Já o centroavante João Pedro rescindiu o vínculo com o clube após perder espaço com Léo Condé. Agenda Conforme divulgou o clube, antes do retorno da Série A, a equipe realizará dois jogos-treino: contra a Tuna Luso, na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão, e contra o Ituano-SP, no dia 18 de julho, na cidade de Itu, em São Paulo. O Remo volta a jogar pelo Brasileirão no dia 23 de julho, contra o Corinthians, na Arena Neo Química, em São Paulo. A partida será válida pela 19ª rodada e é importante para a reação da equipe na competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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