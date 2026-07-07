Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista

Em preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, o Remo reintegrou o zagueiro Tassano, o lateral Cufré e o meia Catarozzi, segundo o jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira. Os três jogadores ainda estavam em atividades remotas e voltam agora aos treinos presenciais com o restante do elenco azulino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Havia a expectativa de que os três jogadores não seguissem no Remo para o restante da temporada, já que não conseguiram se firmar na equipe principal. No entanto, com a reintegração, é possível que voltem a brigar por mais espaço no elenco.

Contratado no início deste ano para a disputa da Série A, o argentino Cufré atuou em apenas 10 jogos com a camisa do Remo até o momento, sendo um pelo Brasileirão. O jogador tem um gol, marcado na Copa Norte, competição em que o Leão Azul foi eliminado precocemente.

VEJA MAIS

Assim como o lateral argentino, Franco Catarozzi chegou ao time azulino neste ano e foi ainda menos utilizado. Atuou em apenas cinco jogos e marcou um gol, também pela Copa Norte.

Já o zagueiro Tassano está no Remo desde a temporada passada. No entanto, também não conseguiu se firmar na equipe azulina e soma apenas 10 jogos com a camisa do Leão Azul.

Tassano, inclusive, esteve envolvido em uma polêmica com o clube. O zagueiro foi repreendido pela diretoria após ser flagrado fazendo um gesto obsceno para a torcida no Baenão, logo após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que aumentou a possibilidade de saída do defensor. No entanto, até o momento, o jogador segue na equipe azulina.

No fim de junho, o Remo anunciou três saídas: o volante Patrick de Paula e o atacante Diego Hernández não tiveram os contratos renovados. Já o centroavante João Pedro rescindiu o vínculo com o clube após perder espaço com Léo Condé.

Agenda

Conforme divulgou o clube, antes do retorno da Série A, a equipe realizará dois jogos-treino: contra a Tuna Luso, na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão, e contra o Ituano-SP, no dia 18 de julho, na cidade de Itu, em São Paulo.

O Remo volta a jogar pelo Brasileirão no dia 23 de julho, contra o Corinthians, na Arena Neo Química, em São Paulo. A partida será válida pela 19ª rodada e é importante para a reação da equipe na competição.