Patrick vê Remo pronto para o retorno da Série A: 'A gente quer voltar a todo vapor'

O Remo segue intensificando a preparação para a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão volta a campo no dia 23 de julho, quando enfrenta o Corinthians, pela 19ª rodada. O clube paraense ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, enquanto o time paulista é o 10º colocado, com 24.

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Em entrevista à Remo TV, o volante Patrick disse que o time vem se preparando, citando inclusive o jogo-treino contra a Tuna Luso, que servirá para o elenco voltar a ter ritmo de jogo, após um longo período de treinos. Segundo ele, o elenco já concluiu a fase de readaptação física e agora entra em uma etapa voltada para a preparação específica visando o retorno da competição.

"Estamos entrando na nossa terceira semana de treinamento. Já deu para fazer a readaptação de força e de movimentos. Agora é criar ritmo de jogo, ter jogos em campo mais aberto, com adversários, para ficar próximo do ideal e, quando começar o campeonato contra o Corinthians, retomar a todo vapor."

Patrick também comentou a decisão de realizar o jogo-treino com portões fechados. O volante reconheceu a expectativa da torcida, mas ressaltou que este é um momento importante para ajustes da equipe. "A gente entende a ansiedade do torcedor, mas é mais um dia de trabalho para nós. É um momento importante para fazer testes, ajustes e trabalhar com tranquilidade. Pedimos um pouco de compreensão. Logo o campeonato começa e esperamos entregar um bom desempenho."

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Sobre a preparação comandada por Léo Condé, o atleta explicou que os treinamentos têm reunido trabalhos físicos, técnicos e táticos para deixar o grupo pronto para a sequência da temporada. "Hoje foi um treino completo. Fizemos força na academia, depois trabalho de campo, finalizações, parte tática e complementos. Agora a preparação fica mais específica pensando no jogo-treino."

Patrick também aproveitou para comentar a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Para ele, a principal lição é que o futebol atual exige competitividade durante os 90 minutos. "Hoje o futebol não tem mais essa de camisa ou grandes nomes. Se você não competir e não batalhar dentro de campo, acaba tendo dificuldades. Em jogos grandes, os detalhes fazem a diferença."