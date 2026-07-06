Patrick vê Remo pronto para o retorno da Série A: 'A gente quer voltar a todo vapor' Volante afirma que jogo-treino contra a Tuna será importante para dar ritmo ao elenco antes da retomada do Brasileiro, no dia 23, diante do Corinthians O Liberal 06.07.26 19h46 Patrick não esconde a ansiedade pela volta aos gramados. (Reprodução / RemoTV) O Remo segue intensificando a preparação para a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão volta a campo no dia 23 de julho, quando enfrenta o Corinthians, pela 19ª rodada. O clube paraense ocupa a 18ª colocação, com 18 pontos, enquanto o time paulista é o 10º colocado, com 24. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista à Remo TV, o volante Patrick disse que o time vem se preparando, citando inclusive o jogo-treino contra a Tuna Luso, que servirá para o elenco voltar a ter ritmo de jogo, após um longo período de treinos. Segundo ele, o elenco já concluiu a fase de readaptação física e agora entra em uma etapa voltada para a preparação específica visando o retorno da competição. "Estamos entrando na nossa terceira semana de treinamento. Já deu para fazer a readaptação de força e de movimentos. Agora é criar ritmo de jogo, ter jogos em campo mais aberto, com adversários, para ficar próximo do ideal e, quando começar o campeonato contra o Corinthians, retomar a todo vapor." Patrick também comentou a decisão de realizar o jogo-treino com portões fechados. O volante reconheceu a expectativa da torcida, mas ressaltou que este é um momento importante para ajustes da equipe. "A gente entende a ansiedade do torcedor, mas é mais um dia de trabalho para nós. É um momento importante para fazer testes, ajustes e trabalhar com tranquilidade. Pedimos um pouco de compreensão. Logo o campeonato começa e esperamos entregar um bom desempenho." VEJA MAIS Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) Quando a Série A do Brasileirão retorna e qual é o próximo jogo do Clube do Remo? Quatro partidas serão disputadas antes da decisão da Copa do Mundo Neymar indica despedida da Seleção após eliminação; ele vai seguir no Santos e encarar o Remo? Camisa 10 marcou o gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega e pode ter se despedido da Seleção Sobre a preparação comandada por Léo Condé, o atleta explicou que os treinamentos têm reunido trabalhos físicos, técnicos e táticos para deixar o grupo pronto para a sequência da temporada. "Hoje foi um treino completo. Fizemos força na academia, depois trabalho de campo, finalizações, parte tática e complementos. Agora a preparação fica mais específica pensando no jogo-treino." Patrick também aproveitou para comentar a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Para ele, a principal lição é que o futebol atual exige competitividade durante os 90 minutos. "Hoje o futebol não tem mais essa de camisa ou grandes nomes. Se você não competir e não batalhar dentro de campo, acaba tendo dificuldades. Em jogos grandes, os detalhes fazem a diferença." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jogo-treino remo futebol brasileiro corinthians x remo jogo-treino remo e tuna jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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