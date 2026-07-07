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Pai de Neymar faz apelo após eliminação do Brasil: 'Continue a jogar futebol'

Em carta aberta, Neymar Pai relembrou a trajetória do camisa 10, falou sobre fé, superação e incentivou o atacante a voltar a jogar com alegria

Hannah Franco
fonte

Após queda na Copa, pai de Neymar publica carta emocionante ao filho (Reprodução/Instagram)

Um dia após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar da Silva Santos, pai e empresário de Neymar Jr., publicou uma carta aberta em homenagem ao filho. A mensagem foi compartilhada nas redes sociais na última segunda-feira (6).

No texto, Neymar Pai recorda os primeiros passos do camisa 10 no futebol, agradece por ter acompanhado toda a carreira do filho de perto e destaca que a fé sempre foi um dos pilares da família durante os momentos de sucesso e também nas dificuldades.

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Ao longo da publicação, o empresário afirma que o maior privilégio da vida foi caminhar ao lado do jogador, celebrando conquistas e enfrentando desafios juntos. Ele também reforça que acredita que Deus continua conduzindo o futuro do atleta.

O trecho que mais chamou atenção foi o pedido para que Neymar siga atuando profissionalmente, mesmo após a decepção com a eliminação da Seleção.

"Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou."

Na carta, Neymar Pai ainda aconselha o filho a não carregar o peso das críticas e das expectativas sobre a carreira, afirmando que "o futuro pertence a Deus" e que um momento difícil não define toda a história de um atleta.

A publicação termina com uma declaração de orgulho e carinho. O empresário diz que faria novamente todos os sacrifícios feitos ao longo da carreira do filho e reforça sua confiança de que novos capítulos ainda serão escritos.

A mensagem foi divulgada após Neymar indicar, ainda no gramado, que encerrou seu ciclo com a Seleção Brasileira depois da derrota para a Noruega, aumentando as especulações sobre o futuro do atacante com a camisa amarelinha.

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