Pai de Neymar faz apelo após eliminação do Brasil: 'Continue a jogar futebol' Em carta aberta, Neymar Pai relembrou a trajetória do camisa 10, falou sobre fé, superação e incentivou o atacante a voltar a jogar com alegria Hannah Franco 07.07.26 11h00 Após queda na Copa, pai de Neymar publica carta emocionante ao filho (Reprodução/Instagram) Um dia após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar da Silva Santos, pai e empresário de Neymar Jr., publicou uma carta aberta em homenagem ao filho. A mensagem foi compartilhada nas redes sociais na última segunda-feira (6). No texto, Neymar Pai recorda os primeiros passos do camisa 10 no futebol, agradece por ter acompanhado toda a carreira do filho de perto e destaca que a fé sempre foi um dos pilares da família durante os momentos de sucesso e também nas dificuldades. VEJA MAIS Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti Ao longo da publicação, o empresário afirma que o maior privilégio da vida foi caminhar ao lado do jogador, celebrando conquistas e enfrentando desafios juntos. Ele também reforça que acredita que Deus continua conduzindo o futuro do atleta. O trecho que mais chamou atenção foi o pedido para que Neymar siga atuando profissionalmente, mesmo após a decepção com a eliminação da Seleção. "Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou." Na carta, Neymar Pai ainda aconselha o filho a não carregar o peso das críticas e das expectativas sobre a carreira, afirmando que "o futuro pertence a Deus" e que um momento difícil não define toda a história de um atleta. A publicação termina com uma declaração de orgulho e carinho. O empresário diz que faria novamente todos os sacrifícios feitos ao longo da carreira do filho e reforça sua confiança de que novos capítulos ainda serão escritos. A mensagem foi divulgada após Neymar indicar, ainda no gramado, que encerrou seu ciclo com a Seleção Brasileira depois da derrota para a Noruega, aumentando as especulações sobre o futuro do atacante com a camisa amarelinha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Neymar Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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