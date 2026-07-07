Promessa paraense, Mateus Araújo dos Santos Costa é confirmado no Shooto Brasil 138

O MMA paraense continua exportando talentos para os maiores palcos do cenário nacional e internacional. O lutador Mateus Araújo dos Santos Costa foi oficialmente confirmado no card do Shooto Brasil 138, um dos eventos mais tradicionais da América Latina. O show está marcado para o dia 17 de julho de 2026 e terá como palco a Upper Arena, o templo do MMA carioca localizado no Rio de Janeiro.

O Shooto Brasil 138 promete parar o Rio de Janeiro com combates de alto nível e a presença de olheiros das principais organizações mundiais, como o UFC e o PFL. A luta principal da noite trará o aguardado confronto na categoria dos leves entre Mateo Pereira e Wellinton Prado, servindo de vitrine perfeita para que Mateus Araújo roube a cena e mostre sua evolução técnica ao público e aos promotores.

Onde assistir: Para os fãs paraenses que querem enviar energia positiva e acompanhar o combate de Mateus, o evento terá transmissão global ao vivo pela plataforma de streaming UFC Fight Pass.

Moicano aponta principal culpado pela eliminação do Brasil na Copa: ‘Peidaram na farofa’

Renato Moicano apresentou uma teoria para explicar a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. No último domingo (5), a equipe pentacampeã foi derrotada pela Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio

Em vídeo publicado em seu canal no Youtube, Moicano analisou a derrota e apontou que o resultado negativo veio de uma postura de medo dos próprios jogadores. Segundo o lutador, após Bruno Guimarães perder o pênalti, ficou claro que o time seria eliminador. “O brasileiro treme na base. E não é só no futebol; é no MMA e em todos os esportes. Você vê os brasileiros com garra e, às vezes, vê sem. É muito inconstante. Ficou claro ontem que os caras peidaram na farofa. O cara perdendo pênalti… Ali o Brasil perdeu. Foi naquele pênalti”, disse Renato Moicano.

Shogun revela por que recusou enfrentar Glover no UFC e celebra reencontro no Spaten: ‘Todos querem ver’

Maurício Shogun e Glover Teixeira finalmente dividirão o mesmo ringue no dia 29 de agosto, na terceira edição do Spaten Fight Night, em São Paulo. O duelo, disputado sob as regras do Boxe, coloca frente a frente dois dos maiores nomes da história do MMA brasileiro. No entanto, o encontro entre as lendas poderia ter acontecido muitos anos antes, ainda no UFC, mas acabou não sendo concretizado.

Em entrevista ao site “MMA Fighting”, Shogun relembrou que recebeu uma proposta para enfrentar Glover Teixeira no fim de 2012. Na época, porém, o mineiro ainda dava seus primeiros passos na organização e sequer figurava entre os principais nomes da divisão dos meio-pesados. Já o ex-campeão do UFC ocupava posição de destaque no ranking e seguia em busca de uma nova oportunidade de disputar o cinturão da categoria.

Segundo Maurício Shogun, sua equipe entendeu que aceitar um confronto contra um adversário ainda sem grande projeção no ranking não seria a melhor estratégia naquele momento. Por isso, a luta acabou sendo descartada, embora o veterano afirme que jamais teve qualquer objeção em enfrentar Glover Teixeira.

“De fato, eu achei que iria enfrentar o Glover em algum momento, no UFC. Mas a gente vai fazer isso no Boxe, no Spaten, que é um ‘eventaço’. É o melhor evento do Brasil já. Foi até bom não ter acontecido no UFC para acontecer no Spaten. Vai ser uma novidade para o pessoal. Os fãs de MMA sabem que é uma luta que todo mundo quer ver. Na época, o Glover não era nem ranqueado e eu era Top 5 do UFC. O Dana White falou que se eu ganhasse a próxima luta, eu teria a chance pelo cinturão de novo. E, com certeza, se eu vencesse o Glover, não teria essa chance. Então minha equipe achou melhor não aceitar a luta naquele momento. Se fosse em outro momento, eu aceitaria, com certeza”, explicou Shogun.

Gaethje fecha patrocínio de R$18,5 milhões após triunfo no UFC Casa Branca

O empresário Ali Abdelaziz utilizou suas redes sociais para anunciar um desdobramento financeiro histórico para a carreira de Justin Gaethje. De acordo com o agente, o lutador norte-americano garantiu um novo contrato de patrocínio avaliado em 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões), impulsionado por seu recente triunfo no inédito e badalado card do UFC Casa Branca.