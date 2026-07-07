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Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda

Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo

O Liberal
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Papão terá mais tempo para descansar e se preparar para o restante da Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A Série C do Campeonato Brasileiro terá uma pausa de duas semanas após o encerramento da 14ª rodada. O motivo seria a final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho. Com isso, o Paysandu terá um período maior para descanso e preparação para a reta final da primeira fase da competição.

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Depois da 14ª rodada, que termina na segunda-feira (13), conforme a tabela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série C só volta no dia 25 de julho, quase uma semana após a final da Copa do Mundo. O Paysandu, que joga neste domingo contra o Guarani-SP, volta a entrar em campo apenas no dia 26 de julho, contra o Amazonas-AM, fora de casa.

Esta não é a primeira vez que o campeonato tem uma pausa. A primeira aconteceu entre o fim de maio e o início de junho, entre a 9ª e a 10ª rodada da competição. A Série C ficou quase duas semanas sem jogos, o que coincidiu com o início da Copa do Mundo. Na ocasião, o Paysandu só voltou a campo no dia 14, um dia após a estreia do Brasil no Mundial diante do Marrocos.

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Diferentemente da Série A do Campeonato Brasileiro, a disputa da Terceirona não foi paralisada por causa do Mundial nem teve o calendário alterado nos dias de jogos da Seleção Brasileira, seguindo a programação normalmente. A Série B também não teve o calendário alterado.

No último domingo (5), por exemplo, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega, o Papão entrou em campo mais cedo, às 11h, para enfrentar o Ypiranga-RS. Assim como a Seleção, o Bicola também foi derrotado, mas segue vivo na disputa do campeonato.

O Paysandu recebe Guarani-SP, em partida válida pela 14ª rodada da Série C, no domingo (12), às 16h, na Curuzu. O duelo terá cobertura completa, com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.

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