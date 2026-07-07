Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo O Liberal 07.07.26 11h57 Papão terá mais tempo para descansar e se preparar para o restante da Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu) A Série C do Campeonato Brasileiro terá uma pausa de duas semanas após o encerramento da 14ª rodada. O motivo seria a final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho. Com isso, o Paysandu terá um período maior para descanso e preparação para a reta final da primeira fase da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Depois da 14ª rodada, que termina na segunda-feira (13), conforme a tabela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Série C só volta no dia 25 de julho, quase uma semana após a final da Copa do Mundo. O Paysandu, que joga neste domingo contra o Guarani-SP, volta a entrar em campo apenas no dia 26 de julho, contra o Amazonas-AM, fora de casa. Esta não é a primeira vez que o campeonato tem uma pausa. A primeira aconteceu entre o fim de maio e o início de junho, entre a 9ª e a 10ª rodada da competição. A Série C ficou quase duas semanas sem jogos, o que coincidiu com o início da Copa do Mundo. Na ocasião, o Paysandu só voltou a campo no dia 14, um dia após a estreia do Brasil no Mundial diante do Marrocos. VEJA MAIS Próximo adversário do Paysandu não vence há três jogos na Série C Papão recebe o Guarani-SP no próximo domingo (12), pela 14ª rodada do campeonato A um ponto da saída do G-8, Paysandu encara o vice-líder Guarani na Curuzu Papão abre a 14ª rodada na quinta colocação, mas vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação é mínima e aumenta o peso do confronto em Belém Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C Diferentemente da Série A do Campeonato Brasileiro, a disputa da Terceirona não foi paralisada por causa do Mundial nem teve o calendário alterado nos dias de jogos da Seleção Brasileira, seguindo a programação normalmente. A Série B também não teve o calendário alterado. No último domingo (5), por exemplo, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega, o Papão entrou em campo mais cedo, às 11h, para enfrentar o Ypiranga-RS. Assim como a Seleção, o Bicola também foi derrotado, mas segue vivo na disputa do campeonato. O Paysandu recebe Guarani-SP, em partida válida pela 14ª rodada da Série C, no domingo (12), às 16h, na Curuzu. O duelo terá cobertura completa, com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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