Taliari, o melhor do Leão em artilharia

Com 21 gols marcados em 18 rodadas da Série A, o Remo só supera quatro times na artilharia: Grêmio (20), Corinthians e Mirassol (18) e Chapecoense (17). Léo Condé trabalha nesta intertemporada para ampliar o repertório tático e aprimorar finalizações, na missão de melhorar a produtividade ofensiva do Leão Azul. Um ganho significativo é a volta de Gabriel Taliari, depois de uma lesão muscular que o deixou fora dos últimos oito jogos.

Gabriel Taliari tem sete gols em 10 jogos pelo Leão. São os melhores números do elenco em artilharia, além de ser também um jogador versátil, de grande importância tática, com e sem bola. Taliari, 29 anos, foi comprado pelo Remo em março junto ao Juventude/RS por R$ 4 milhões.

Dois terços do caminho

Das 19 rodadas desta fase da Série C, 13 já foram cumpridas. Dois terços, portanto. O Paysandu curtiu a autoridade de líder. Surfou no campeonato no primeiro terço e está "capenga" no segundo terço. É o quinto colocado, mas ameaçado de sair do G8 de não reagir na próxima rodada. Reação é vitória sobre o líder Guarani, em Belém.

O Papão vive seus dias mais difíceis na temporada, com o time em baixa física, casos de indisciplina, cobranças diversas. O alento está em contratações que devem reacender as expectativas de reação, classificação ao quadrangular e conquista do acesso à Série B. Afinal, nem os três títulos já conquistados este ano são mais importantes que a volta à prateleira média do futebol brasileiro.

BAIXINHAS

* Restam seis adversários para o Paysandu nesta fase da Série C: Guarani, Confiança e Maringá em Belém, Amazonas, Ferroviária e Ituano fora. Na última rodada o Papão vai receber o Maringá, dia 30 de agosto. A fase dos quadrangulares deve ser de 6 de setembro a 11 de outubro. E a decisão do título no dia 25 de outubro.

* Jogo-treino com a Tuna, amanhã, vai ajudar os atletas do Remo a soltar a musculatura depois dos trabalhos de força na intertemporada. Dez dias depois, o amistoso contra o Ituano, no interior de São Paulo, já num estágio próximo às condições planejadas para o confronto com o Corinthians, dia 23, na retomada do Campeonato Brasileiro.

* Em apenas um mês, os profissionais do Paysandu foram dos afagos às hostilidades dos torcedores, pela queda de rendimento e pela sucessão de maus resultados. O lance de Kleiton Pego perdendo absurdamente uma chance de gol em Erechim virou símbolo desse momento pesado dos bicolores.

* Nem se fala em Andres Gonzalez, colombiano de 20 anos, entre os contratados do Remo nesta temporada, mas ele está no elenco. Ele se destacou no Parazão pelo Amazônia e virou investimento do Leão. Vem sendo trabalhado para ter oportunidades em 2027, provavelmente.

* Zagueiro Tassano, lateral Cufré e o meia Catarozzi saíram do "home office" e voltaram aos treinos presenciais no Remo, mas isolados do elenco. Seguem trabalhando à distância Kayky Almeida, Carlinhos e Rafael Monti. Desligados do Remo este ano: Klaus, Kawan, Sávio (contratado ontem pelo Ceará), Jorge, Dodô, Kakaroto, Patrick de Paula, Panagiotis, Cantillo, João Pedro, Nico Ferreira, Marrony e Diego Hernandez.

* Depois do jogo de domingo contra o Guarani, em Belém, o Paysandu terá duas semanas de intervalo para o jogo seguinte, em Manaus, contra o Amazonas. É que o campeonato vai parar para a decisão da Copa do Mundo. Esse intervalo será fundamental para o encaixe dos prometidos reforços.

* Na vitória por 2 x 1, em Marabá, o Águia quebrou uma sequência empolgante do ABC, que vinha de três vitórias e um empate. A decisão da vaga na próxima fase será domingo, em Natal, às quatro da tarde. O Águia vai enfrentar grande pressão dos alvinegros potiguares. Pelo menos, a mobilização é nesse sentido.