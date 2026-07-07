Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação

As derrotas nas últimas rodadas da Série C, “ligaram o sinal de alerta” no Paysandu. O Papão estacionou na tabela, viu toda a sua “gordura” acabar e pode finalizar a 14ª rodada fora do G-8, porém, o site especialista em estatísticas, aponta mais de 70% de probabilidade do Paysandu avançar de fase na competição.

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Segundo o site “Chance de Gol”, o Paysandu possui 70.3% de chances de seguir para o quadrangular decisivo da Série C, mesmo com toda essa dificuldade que o time vem enfrentando na competição, oscilando em um momento importante.

Atualmente o Paysandu ocupa a 5ª posição na tabela da Série C com 20 pontos conquistados. O Papão já chegou a liderar a competição e ter uma margem grande de pontos para o 9º colocado, primeiro time fora da zona de classificação para a próxima fase, porém, o clube paraense “queimou toda a gordura” que tinha e hoje a diferença para o 9ª é de apenas 1 ponto.

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Ainda de acordo com o site “Chance de Gol”, 16 clubes brigam por oito vagas na próxima fase da Série D. Brusque-SC e Gauarani-SP, são as equipes com mais chances com 97.7% e 96.4% respectivamente. Abaixo do Paysandu e que possuem chances de classificação estão o Caxoas-RS, Botafogo-PB, Maringá-PR, Ituano-SP, Floresta-CE, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS, Amazônas-AM, Volta Redonda-RJ, Figueirense-SC, Barra-SC e Maranhão-MA.

O próximo compromisso do Paysandu na Série C será diante do Guarani-SP, em Belém, no domingo (12), às 16h. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.