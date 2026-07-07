Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final O Liberal 07.07.26 18h46 Papão precisa voltar a vencer para ter um pouco de tranquilidade nessa reta final da Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu) As derrotas nas últimas rodadas da Série C, “ligaram o sinal de alerta” no Paysandu. O Papão estacionou na tabela, viu toda a sua “gordura” acabar e pode finalizar a 14ª rodada fora do G-8, porém, o site especialista em estatísticas, aponta mais de 70% de probabilidade do Paysandu avançar de fase na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o site “Chance de Gol”, o Paysandu possui 70.3% de chances de seguir para o quadrangular decisivo da Série C, mesmo com toda essa dificuldade que o time vem enfrentando na competição, oscilando em um momento importante. Atualmente o Paysandu ocupa a 5ª posição na tabela da Série C com 20 pontos conquistados. O Papão já chegou a liderar a competição e ter uma margem grande de pontos para o 9º colocado, primeiro time fora da zona de classificação para a próxima fase, porém, o clube paraense “queimou toda a gordura” que tinha e hoje a diferença para o 9ª é de apenas 1 ponto. VEJA MAIS Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C Ainda de acordo com o site “Chance de Gol”, 16 clubes brigam por oito vagas na próxima fase da Série D. Brusque-SC e Gauarani-SP, são as equipes com mais chances com 97.7% e 96.4% respectivamente. Abaixo do Paysandu e que possuem chances de classificação estão o Caxoas-RS, Botafogo-PB, Maringá-PR, Ituano-SP, Floresta-CE, Ferroviária-SP, Ypiranga-RS, Amazônas-AM, Volta Redonda-RJ, Figueirense-SC, Barra-SC e Maranhão-MA. O próximo compromisso do Paysandu na Série C será diante do Guarani-SP, em Belém, no domingo (12), às 16h. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série c chance de gol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final 07.07.26 18h46 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 futebol Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo 07.07.26 11h57 futebol Próximo adversário do Paysandu não vence há três jogos na Série C Papão recebe o Guarani-SP no próximo domingo (12), pela 14ª rodada do campeonato 07.07.26 9h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32 futebol Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo 07.07.26 11h57