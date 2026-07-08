Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição O Liberal 08.07.26 10h05 Samir assumiu a CBF em 2025, após a saída de Ednaldo Rodrigues (Divulgação/CBF) O médico Samir Xaud não deve deixar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo. Diferentemente do que vem sendo divulgado, conforme informações do jornalista e apresentador do Grupo Liberal Abner Luiz, o presidente segue no comando da instituição. A permanência do presidente no comando da CBF teria sido colocada em dúvida após a divulgação de que ele teria usado o cartão corporativo para pagar despesas de pessoas próximas. No entanto, segundo as informações apuradas pelo jornalista com uma fonte de dentro da confederação, não há pressão interna para que Samir deixe o cargo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Samir Xaud assumiu a CBF em 2025, após a saída de Ednaldo Rodrigues. Médico e presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), ele foi eleito em chapa única, com apoio da maioria das federações. VEJA MAIS Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres Após eliminação da Copa, avião da CBF retorna ao Brasil com apenas um jogador A Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) para a Noruega, no estádio MetLife (EUA) Pai de Neymar faz apelo após eliminação do Brasil: 'Continue a jogar futebol' Em carta aberta, Neymar Pai relembrou a trajetória do camisa 10, falou sobre fé, superação e incentivou o atacante a voltar a jogar com alegria No entanto, tem lidado com instabilidades e questionamentos referentes à gestão. Em meio à disputa da Copa do Mundo, segundo o jornalista Leo Dias, Samir teria bancado uma suposta amante com dinheiro da CBF. A confederação negou qualquer irregularidade. A instabilidade aumentou após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. No último domingo (5), o Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega e foi eliminado nas oitavas de final, amargando a pior campanha em Copas do Mundo desde 1990. Contudo, ao que tudo indica, Samir segue no cargo. O principal objetivo, a partir de agora, é estabilizar a instituição, promover uma reformulação na Seleção e focar no próximo ciclo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes cbf presidente da cbf seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 futebol Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição 08.07.26 10h05 Futebol Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final 07.07.26 18h46 FUTEBOL Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 07.07.26 17h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo abre série de testes contra a Tuna durante pausa da Série A Leão enfrenta a Águia do Souza nesta quarta-feira, no Mangueirão, em atividade preparatória para a retomada do Brasileirão e da Copa do Brasil 07.07.26 21h33 futebol Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição 08.07.26 10h05 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 Matheus Felipe aposta em rápida adaptação e promete segurança à defesa do Remo Novo reforço azulino destaca recepção no Baenão, minimiza período no futebol vietnamita e afirma que chega pronto para disputar espaço na equipe de Léo Condé 07.07.26 20h31