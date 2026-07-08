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Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista

Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição

O Liberal
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Samir assumiu a CBF em 2025, após a saída de Ednaldo Rodrigues (Divulgação/CBF)

O médico Samir Xaud não deve deixar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo. Diferentemente do que vem sendo divulgado, conforme informações do jornalista e apresentador do Grupo Liberal Abner Luiz, o presidente segue no comando da instituição.

A permanência do presidente no comando da CBF teria sido colocada em dúvida após a divulgação de que ele teria usado o cartão corporativo para pagar despesas de pessoas próximas. No entanto, segundo as informações apuradas pelo jornalista com uma fonte de dentro da confederação, não há pressão interna para que Samir deixe o cargo.

Samir Xaud assumiu a CBF em 2025, após a saída de Ednaldo Rodrigues. Médico e presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), ele foi eleito em chapa única, com apoio da maioria das federações.

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No entanto, tem lidado com instabilidades e questionamentos referentes à gestão. Em meio à disputa da Copa do Mundo, segundo o jornalista Leo Dias, Samir teria bancado uma suposta amante com dinheiro da CBF. A confederação negou qualquer irregularidade.

A instabilidade aumentou após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. No último domingo (5), o Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega e foi eliminado nas oitavas de final, amargando a pior campanha em Copas do Mundo desde 1990. Contudo, ao que tudo indica, Samir segue no cargo. O principal objetivo, a partir de agora, é estabilizar a instituição, promover uma reformulação na Seleção e focar no próximo ciclo.

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