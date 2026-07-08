Desafio à força mental dos bicolores

Quando o time não está conseguindo render o que é capaz e passa a funcionar sob pressão, numa sequência de maus resultados, se configura uma situação de desafio à força mental. Essa é a realidade do Paysandu na semana do jogo contra o Guarani, domingo, em Belém.

O jogo vai medir também a união e a ambição do grupo. O nível de compromisso com a causa do clube já colocou alguns atletas sob a ira da torcida. O que já foi lua-de-mel virou lua-de-fel. Na quinta posição com 20 pontos, o Papão ainda está em boas condições matemáticas para a classificação à segunda fase da Série C, mas agora sob desconfiança e muita cobrança. Por isso, vencer o Guarani é a única forma de recuperar a paz e se recolocar nos eixos. O que poderia ser só mais um jogo, virou “decisão”.

Por que a torcida e a imprensa estão barradas?

O Remo fez seu último jogo no dia 31 de maio. A torcida já está com 38 dias de saudade e vai esperar mais 15 pela retomada da campanha na Série A. Hoje o Leão entra em campo para jogo-treino contra a Tuna, às 19 horas, no Mangueirão, mas sem torcedores nem imprensa. A única forma de assistir vai ser pelo You Tube, na Remo TV.

Ao barrar a torcida e a imprensa, o Remo poupa os atletas de reações imediatas aos erros que irão ocorrer pela alteração muscular, depois dos trabalhos de força na primeira etapa de intertemporada. Até que haja plena adaptação a essa alteração fisiológica, os atletas ficarão limitados na dinâmica físico-técnica, sem o devido ritmo de jogo.

BAIXINHAS

* Todos os times da Série A estão passando pelos mesmos estágios na intertemporada, depois da quinzena de férias. Todos terão dificuldades extras no recomeço do campeonato, mas quem está se preparando melhor deverá turbinar a campanha, tão logo volte ao ritmo intenso da competição.

* Italo é um caso intrigante no Paysandu. Tem sondagens da Série B, mas virou reserva de Juninho. É um jogador que o Papão tem direito de compra junto ao Volta Redonda, desde que pague R$ 1 milhão. Italo tem 14 gols em 31 jogos pelo Papão.

* Executivo do Remo, Luis Wagner Vivian, sendo muito cobrado pela demora nas contratações. Nas cobranças, comparações com Marcos Braz, que era ágil. No entanto, deixou um rombo nas finanças do clube ao trazer peças tão caras quanto improdutivas, como Carlinhos, Rafael Monti, Catarozzi, Tassano e Cufré, além de Antônio Oliveira.

• Serviço de Segurança do Paysandu precisa se esmerar nas prevenções para o jogo de domingo contra o Guarani. Vai ser muito importante a biometria para identificação de todos que entrarem no estádio. A questão é o risco de torcedores se excederem nos protestos em caso de nova derrota e o clube ser punido. Até por isso, uma vitória do Papão será fundamental.

• Pavani deve reencontrar Sávio e Daniel Paulista no Ceará, que está na zona do rebaixamento da Série B. É provável que hoje seja confirmado o empréstimo do atleta pelo Remo e ao Ceará. Em duas temporadas e meia, Pavani fez 86 jogos e sete gols pelo Leão Azul.

• Matheus Davó, que ano passado teve passagem pífia pelo Remo, com 12 jogos e dois gols, está fazendo sucesso em Israel. O atacante está no Maccabi Netanya, com 10 gols e 8 assistências em 29 jogos. Matheus é Davó pelo mesmo motivo que Josimar é Vozinha, herói de Cabo Verde na Copa. Ambos eram cuidados pela avó nos primeiros passos no futebol.

• Jogo ABC x Águia, domingo, 16 horas, será na Arena das Dunas. Ingressos sendo vendidos a 40 reais (20 reais a meia entrada) e torcida mobilizada para empurrar o time à classificação. O Águia está sendo planejado por Luis Carlos Wink para resistir a pressão e responder nos contra-ataques.