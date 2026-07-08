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Na Seleção Brasileira, paraense disputa Mundial de vôlei sentado na China

Equipe feminina do Brasil é a atual campeã mundial e vai em busca do bicampeonato

O Liberal
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Paraense vai em busca do bicampeonato mundial (Reprodução / Instagram)

Medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e campeã mundial em 2022, a paraense Bruna Lima vai em busca de mais um título com a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado. A paratleta foi convocada para integrar a equipe que disputará o Campeonato Mundial da modalidade em Hangzhou, na China.

A competição começa nesta quarta-feira (8) e vai até o dia 17 de julho. Bruna viajou com a delegação brasileira no último domingo (5) para a China, onde realizou os últimos treinamentos. A estreia do Brasil será contra a Tailândia.

Por meio das redes sociais, Bruna celebrou mais uma convocação para a Seleção Brasileira e destacou o orgulho e a emoção que sente em representar o país em um Mundial.

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"É difícil colocar em palavras tudo o que estou sentindo neste momento. É uma mistura de felicidade, emoção, gratidão e uma honra imensa por ter a oportunidade de vestir mais uma vez a camisa da Seleção Brasileira. Cada treino, cada desafio superado, cada momento de dedicação me trouxe até aqui. Representar o meu país vai muito além de competir. É carregar no peito uma nação inteira, é entrar em quadra com orgulho, responsabilidade e a certeza de que estou vivendo um dos maiores privilégios da minha vida", escreveu a paraense.

"Celebro essa conquista com o coração cheio de gratidão e os olhos brilhando de emoção. Mais uma vez, terei a honra de defender as cores do Brasil em uma competição tão grandiosa e podem ter certeza: darei o meu melhor em cada ponto, em cada jogo, em cada instante", completou a medalhista paralímpica.

Natural de Belém, Bruna Lima tem 36 anos. Ela teve a perna esquerda amputada após sofrer um acidente de moto. Começou no vôlei sentado em 2016 e, em 2019, foi convocada para a Seleção Brasileira. Com a equipe, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, disputados em 2021 por conta da pandemia da Covid-19, e o ouro no Mundial da Bósnia, em 2022. Agora, o Brasil vai em busca do bicampeonato.

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