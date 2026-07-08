Na Seleção Brasileira, paraense disputa Mundial de vôlei sentado na China Equipe feminina do Brasil é a atual campeã mundial e vai em busca do bicampeonato O Liberal 08.07.26 11h40 Paraense vai em busca do bicampeonato mundial (Reprodução / Instagram) Medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e campeã mundial em 2022, a paraense Bruna Lima vai em busca de mais um título com a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado. A paratleta foi convocada para integrar a equipe que disputará o Campeonato Mundial da modalidade em Hangzhou, na China. A competição começa nesta quarta-feira (8) e vai até o dia 17 de julho. Bruna viajou com a delegação brasileira no último domingo (5) para a China, onde realizou os últimos treinamentos. A estreia do Brasil será contra a Tailândia. Por meio das redes sociais, Bruna celebrou mais uma convocação para a Seleção Brasileira e destacou o orgulho e a emoção que sente em representar o país em um Mundial. VEJA MAIS Circuito Verão de Vôlei de Praia 2026 será realizado em Mosqueiro; saiba detalhes Competição promovida pela AVP.PA deve reunir cerca de 200 atletas de estados da Região Norte e distribuir mais de R$ 5 mil em premiação. VNL Feminina 2026: veja datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na 3ª semana Vice-líder da Liga das Nações, a Seleção Brasileira enfrenta Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos na última semana da fase classificatória "É difícil colocar em palavras tudo o que estou sentindo neste momento. É uma mistura de felicidade, emoção, gratidão e uma honra imensa por ter a oportunidade de vestir mais uma vez a camisa da Seleção Brasileira. Cada treino, cada desafio superado, cada momento de dedicação me trouxe até aqui. Representar o meu país vai muito além de competir. É carregar no peito uma nação inteira, é entrar em quadra com orgulho, responsabilidade e a certeza de que estou vivendo um dos maiores privilégios da minha vida", escreveu a paraense. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Celebro essa conquista com o coração cheio de gratidão e os olhos brilhando de emoção. Mais uma vez, terei a honra de defender as cores do Brasil em uma competição tão grandiosa e podem ter certeza: darei o meu melhor em cada ponto, em cada jogo, em cada instante", completou a medalhista paralímpica. Natural de Belém, Bruna Lima tem 36 anos. Ela teve a perna esquerda amputada após sofrer um acidente de moto. Começou no vôlei sentado em 2016 e, em 2019, foi convocada para a Seleção Brasileira. Com a equipe, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, disputados em 2021 por conta da pandemia da Covid-19, e o ouro no Mundial da Bósnia, em 2022. Agora, o Brasil vai em busca do bicampeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes vôlei sentado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Na Seleção Brasileira, paraense disputa Mundial de vôlei sentado na China Equipe feminina do Brasil é a atual campeã mundial e vai em busca do bicampeonato 08.07.26 11h40 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 MMA Sport Club Promessa paraense, Mateus Araújo dos Santos Costa é confirmado no Shooto Brasil 138 07.07.26 10h44 mais esportes Maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Dias inaugura projeto social no Pará Ex-nadador inaugurou o projeto 'Nadando com Daniel Dias' em Canaã dos Carajás, que oferece aulas gratuitas de natação para crianças e adolescentes com deficiência 05.07.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado' A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal 10.07.26 13h41 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39