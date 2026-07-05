Maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Dias inaugura projeto social no Pará

Daniel Dias chegou ao topo do mundo. É o paratleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Paralímpicos da história: são 27 no total (14 de ouro, sete de prata e seis de bronze). Após anos de atividade na natação, hoje, aposentado, o nadador se dedica a fomentar o esporte por meio do projeto social "Nadando com Daniel Dias", que tem uma sede no Pará, em Canaã dos Carajás, no sudeste do estado.

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esporte de O Liberal, o nadador falou sobre a realização do projeto no Pará.

"Nadando com Daniel Dias é mais uma grande conquista da minha vida e nós estamos começando aqui no Pará, na cidade de Canaã dos Carajás. Eu estou muito feliz. É um projeto 100% gratuito, em que a gente vem com uma equipe toda especializada para atender essas crianças. O esporte mudou minha vida e hoje, do fundo do meu coração, espero que o instituto possa contribuir e mudar, por meio do esporte, por meio da natação, a vida dessas crianças que fazem parte do nosso projeto", declarou o nadador.

O projeto foi inaugurado oficialmente na última terça-feira (30), por meio de uma parceria com a Vale, que apoia a iniciativa via Lei Geral do Esporte, e o Instituto Daniel Dias. A organização oferece aulas gratuitas de natação para 40 crianças e adolescentes com deficiência, no contraturno escolar. O local tem estrutura completa, com piscinas, alimentação, uniformes e materiais esportivos. O principal objetivo é democratizar o acesso ao esporte de qualidade.

(Kleiber de Souza / Divulgação)

Daniel contou que adorou a receptividade que teve no estado e comentou sobre o contato com as crianças. Segundo o medalhista paralímpico, ele espera voltar mais vezes e quer provar o açaí.

"Eu que estou precisando provar o açaí daqui. Então, está todo mundo falando do açaí. Eu ainda não provei", brincou. "Mas a recepção que tive aqui foi incrível. Fiquei muito feliz de poder conhecer de perto Canaã dos Carajás, e não é à toa que o projeto chama Nadando com Daniel Dias. Então, eu nado com as crianças. A gente passa um tempo juntos. A tendência é que eu venha mais vezes para cá para estar mais próximo dessas crianças, poder realmente nadar com elas, ver o desenvolvimento delas, ver como o projeto está indo, e isso, para mim, é sempre gratificante", afirmou.

"A deficiência é apenas uma característica"

Daniel Dias disputou quatro edições dos Jogos Paralímpicos: Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. Além de ser o maior medalhista paralímpico do Brasil, ele é o 14º atleta mais medalhado da história do evento. Segundo ele, o Pará pode ser um celeiro de grandes atletas, e o projeto vem para somar e potencializar essa possibilidade.

"Eu acredito que aqui [no Pará] nós temos muitos talentos que estão esperando uma oportunidade, e o instituto hoje vem trazer essa oportunidade. Diferentemente de quando eu estive no início da minha carreira, eu comecei [na natação] com 16 anos, e isso a gente sabe que, para o esporte de alto rendimento, é tarde. Hoje, a gente pode possibilitar que crianças, já a partir dos 7 anos, façam natação, conheçam esse esporte e aí, quem sabe, a gente descubra novos talentos", destacou Daniel.

O nadador, que nasceu com uma má-formação congênita que afetou o desenvolvimento dos dois membros superiores e da perna direita, acredita que, por meio do esporte, pode mostrar que a deficiência não é uma barreira para o crescimento pessoal e profissional de crianças e adolescentes.

"O nosso grande objetivo é contribuir na formação dessa criança e mostrar que não é uma deficiência que define quem somos, e sim o que está dentro de cada um de nós. A deficiência é apenas uma característica, e nós queremos trazer justamente essa esperança, esse sorriso no rosto dessa criança e mostrar que ela pode realizar os sonhos e objetivos que tem para a vida. A gente sabe que ter uma deficiência é desafiador, difícil, às vezes para a família. Então, queremos muito somar com essa família, com essa mamãe, com esse papai e ajudar na formação dessa criança", ressaltou.

Projeto atende crianças com deficiência física, intelectual e visual (Kleiber de Souza / Divulgação)

Inspiração dentro e fora das piscinas

O projeto é voltado para crianças e adolescentes com deficiência, seja intelectual, física ou visual. O ex-nadador não descartou a possibilidade de expandir a iniciativa para outras cidades do estado, como Belém, e disse que é um sonho chegar a todos os cantos do país e ser um espelho para crianças e adolescentes.

"O esporte me deu essas conquistas, que são as medalhas, mas ele transforma a minha vida pelos valores que me ensina, e esse é o nosso grande objetivo hoje como instituto. Eu sempre falei que o Clodoaldo [Silva] foi o 'culpado' de eu começar no esporte, porque o vi, em 2004, em Atenas, competindo, conquistando medalhas para o país, e ali eu descobri o esporte paralímpico. E isso foi muito importante em toda a minha carreira, em toda a minha vida, ter o Clodoaldo como uma referência. E hoje, para mim, é gratificante ser um grande exemplo para crianças e adolescentes. Eu espero que elas possam realmente se inspirar em mim e possam ter grandes conquistas na vida delas, porque foi o que eu sempre busquei olhando a vida do Clodoaldo", concluiu Daniel.