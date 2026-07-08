Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém O Liberal 08.07.26 10h54 Ex-jogador era benemérito do Paysandu (Divulgação) O ex-jogador de basquete Nelson Maués morreu aos 81 anos na última terça-feira (7), em Belém, conforme informações divulgadas pelo Paysandu. Um dos principais atletas da modalidade no Pará, Maués vestiu a camisa do clube bicolor e do Remo. Conforme as informações, Nelson enfrentava problemas de saúde nos pulmões e nos rins e teria passado por uma cirurgia no coração na última semana. Por meio de nota, o Paysandu prestou solidariedade à família e aos amigos do ex-jogador, bem como a toda a comunidade esportiva paraense, rendendo homenagens a um bicolor que honrou a história do clube e do basquete do Pará. VEJA MAIS Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) Miami Heat oficializa a chegada do grego Giannis Antetokounmpo: 'Um dos cinco melhores da NBA' Campeão em 2021 pelos Bucks, Antetokounmpo estava desanimado na equipe a ponto de não querer disputar a temporada passada O Paysandu ainda destacou a paixão de Nelson pelo basquete e afirmou que o ex-jogador era um "dirigente esportivo, advogado, escritor e homem de convicções firmes, espírito livre e pensamento independente". "Nelson Maués deixa uma história construída com dedicação, amizade, trabalho, amor à família e profundo compromisso com o esporte", ressaltou o clube bicolor. Oscar Schmidt e Nelson Maués (Divulgação / Paysandu) Nelson Maués era natural de Belém e é considerado um dos maiores jogadores de basquete do estado. Destacou-se com a camisa do Papão, onde fez história, ajudou o Bicola na conquista do hexacampeonato paraense de basquetebol e conquistou sete títulos. Além disso, também atuou pelo Remo, onde foi campeão estadual. O paraense também jogou pela Seleção Paraense e pela Seleção Brasileira de Basquetebol. Após a aposentadoria das quadras, Nelson passou a atuar nos bastidores: foi chefe da delegação brasileira de basquete em Jogos Pan-Americanos, além de ter sido presidente da Federação Paraense de Basketball. Nelson era benemérito do Paysandu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu remo basquete COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 MMA Sport Club Promessa paraense, Mateus Araújo dos Santos Costa é confirmado no Shooto Brasil 138 07.07.26 10h44 mais esportes Maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Dias inaugura projeto social no Pará Ex-nadador inaugurou o projeto 'Nadando com Daniel Dias' em Canaã dos Carajás, que oferece aulas gratuitas de natação para crianças e adolescentes com deficiência 05.07.26 7h00 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo abre série de testes contra a Tuna durante pausa da Série A Leão enfrenta a Águia do Souza nesta quarta-feira, no Mangueirão, em atividade preparatória para a retomada do Brasileirão e da Copa do Brasil 07.07.26 21h33 futebol Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição 08.07.26 10h05 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 Matheus Felipe aposta em rápida adaptação e promete segurança à defesa do Remo Novo reforço azulino destaca recepção no Baenão, minimiza período no futebol vietnamita e afirma que chega pronto para disputar espaço na equipe de Léo Condé 07.07.26 20h31