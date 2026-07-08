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Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos

De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém

O Liberal
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Ex-jogador era benemérito do Paysandu (Divulgação)

O ex-jogador de basquete Nelson Maués morreu aos 81 anos na última terça-feira (7), em Belém, conforme informações divulgadas pelo Paysandu. Um dos principais atletas da modalidade no Pará, Maués vestiu a camisa do clube bicolor e do Remo.

Conforme as informações, Nelson enfrentava problemas de saúde nos pulmões e nos rins e teria passado por uma cirurgia no coração na última semana.

Por meio de nota, o Paysandu prestou solidariedade à família e aos amigos do ex-jogador, bem como a toda a comunidade esportiva paraense, rendendo homenagens a um bicolor que honrou a história do clube e do basquete do Pará.

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O Paysandu ainda destacou a paixão de Nelson pelo basquete e afirmou que o ex-jogador era um "dirigente esportivo, advogado, escritor e homem de convicções firmes, espírito livre e pensamento independente".

"Nelson Maués deixa uma história construída com dedicação, amizade, trabalho, amor à família e profundo compromisso com o esporte", ressaltou o clube bicolor.

image Oscar Schmidt e Nelson Maués (Divulgação / Paysandu)

Nelson Maués era natural de Belém e é considerado um dos maiores jogadores de basquete do estado. Destacou-se com a camisa do Papão, onde fez história, ajudou o Bicola na conquista do hexacampeonato paraense de basquetebol e conquistou sete títulos. Além disso, também atuou pelo Remo, onde foi campeão estadual.

O paraense também jogou pela Seleção Paraense e pela Seleção Brasileira de Basquetebol. Após a aposentadoria das quadras, Nelson passou a atuar nos bastidores: foi chefe da delegação brasileira de basquete em Jogos Pan-Americanos, além de ter sido presidente da Federação Paraense de Basketball. Nelson era benemérito do Paysandu.

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