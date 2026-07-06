Miami Heat oficializa a chegada do grego Giannis Antetokounmpo: 'Um dos cinco melhores da NBA' Campeão em 2021 pelos Bucks, Antetokounmpo estava desanimado na equipe a ponto de não querer disputar a temporada passada Estadão Conteúdo 06.07.26 16h41 Giannis Antetokounmpo (Instagram @giannis_an34) Giannis Antetokounmpo é oficialmente jogador do Miami Heat. O sonho do grego em trocar de ares por busca de um novo anel coincidiu com a ambição da franquia de montar uma grande equipe para a nova temporada e, nesta segunda-feira, a contratação do ex-jogador do Milwaukee Bucks foi confirmada. Campeão em 2021 pelos Bucks, Antetokounmpo estava desanimado na equipe a ponto de não querer disputar a temporada passada. Acabou convencido a jogar, mas sempre frisando que buscava um novo lar para voltar a ter prazer em jogar basquete. No Heat, ele espera repetir os tempos áureos. "O Miami Heat anuncia a aquisição do campeão da NBA, duas vezes MVP da NBA e 10 vezes All-Star da NBA, Giannis Antetokounmpo, e do campeão da NBA Bobby Portis Jr., do Milwaukee Bucks, em troca de Tyler Herro, Kasparas Jakucionis, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, três escolhas de primeira rodada (2026, 2031 e 2033), uma troca de escolha de primeira rodada de 2030 e uma escolha de segunda rodada de 2033", anunciou o Miami Heat em seu site oficial. O acordo foi bastante celebrado pelo ex-técnico Pat Riley, atualmente na presidência do Miami Heat. "O anúncio da troca de Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis Jr. hoje é uma das maiores trocas da história do HEAT", destacou Pat Riley. "Na minha opinião, Giannis é um dos cinco melhores jogadores da liga e Bobby é um dos melhores alas-pivôs", avaliou, com enorme satisfação o dirigente. "A parte difícil é negociar Tyler, Kasparas, Jaime e Kel'el, que contribuíram tanto para esta organização. Desejamos a eles tudo de bom. Também quero agradecer à família Arison pela busca contínua por um campeonato e acreditamos que isso nos dá uma oportunidade melhor para o futuro. Dou as boas-vindas a Giannis e Bobby à família Miami Heat." Antetokounmpo era um dos grandes nomes livres no mercado na NBA e muitas franquias acenaram com sua contratação. Mas o Heat foi mais rápido e certeiro e fechou com uma das estrelas da liga, não apenas pelo título de 2021 com os Bucks, mas pela série de premiações individuais. O grego foi MVP da NBA em 2018/19, 2019/20, MVP das Finais em 2021 e da Copa da NBA em 2024, MVP do All-Star da NBA em 2021, Jogador Defensivo do Ano em 2019/20, e selecionado para o Primeiro Time da NBA por sete vezes. Ainda levou os Bucks ao título da Copa NBA de 2024 e acabou nomeado para o Time do 75º Aniversário da NBA. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Miami Heat Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20 Caneta vermelha Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 05.07.26 21h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti 06.07.26 8h23 COPA DO MUNDO Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega 06.07.26 10h05 Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 COPA DO MUNDO Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial 06.07.26 9h37