Júnior Rocha cobra compromisso, confirma busca por reforços e evita falar sobre Castro no Paysandu Técnico bicolor diz que equipe precisa de mais opções na defesa, meio-campo e ataque, reforça confiança na reação na Série C e usa exemplo da Copa do Mundo para defender união do elenco O Liberal 07.07.26 21h11 Junior Rocha vê a Copa do Mundo como um exemplo no futebol a ser seguido. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu vive uma semana decisiva dentro e fora de campo. Enquanto a diretoria trabalha para reforçar o elenco durante a janela extraordinária de inscrições da Série C, aberta até o próximo dia 17, o técnico Júnior Rocha também busca fortalecer o ambiente interno da equipe na reta final da primeira fase da competição. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (7), o treinador falou sobre reforços, evitou comentar a situação do zagueiro Castro e aproveitou para usar a Copa do Mundo como exemplo de comprometimento coletivo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Questionado sobre a eliminação da Seleção Brasileira diante da Noruega, Júnior Rocha afirmou que o futebol moderno exige entrega de todos os jogadores e ressaltou que esse discurso também faz parte da rotina do Paysandu. "Hoje, sete não carregam mais quatro. Não podemos ter um grupo que se cuida e outro que não se cuida, um que quer muito e outro que não. Quando falta confiança no outro, o grupo racha. Não dá para ter vários grupos dentro de um elenco." O treinador revelou, inclusive, que utilizou imagens da seleção da Argentina durante a Copa do Mundo para mostrar aos atletas a importância do comprometimento coletivo, independentemente da qualidade técnica dos jogadores. "Nós estudamos a seleção da Argentina. Mostrei vídeos da humildade deles marcando. Quando o Messi pega na bola, ele decide. Aí você consegue compensar um jogador. Agora, não é o caso do Brasil nem do Paysandu. Quando não tem peças comprometidas, fica complicado." Além do trabalho para fortalecer o grupo, o clube também se movimenta nos bastidores em busca de reforços. Segundo Júnior Rocha, a principal necessidade está no sistema defensivo, mas o Paysandu pretende contratar atletas para outros setores. "Nós temos as nossas carências. Em termos de zagueiros nós temos menos gente. Precisamos de zagueiros, reforçar o meio-campo, seja meia ou volante, e também de mais um atacante." VEJA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Guarani pela Série C Papão recebe o vice-líder no domingo, na Curuzu, em confronto direto pelo G-8; entradas custam a partir de R$ 50 e sócios têm descontos progressivos Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense A necessidade por um defensor aumentou após a saída de Quintana e diante da indefinição envolvendo Castro. Perguntado sobre o camisa 15, que disputou 29 dos 37 jogos do clube na temporada, Júnior Rocha deixou claro que o assunto está nas mãos da diretoria e preferiu não entrar em detalhes. "Vou falar de quem está aqui trabalhando no dia a dia. Quem não está mais é um assunto tratado internamente pela diretoria. Posso falar apenas dos atletas que estão treinando comigo." Mesmo com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas da Série C, o treinador garantiu que o elenco mantém a confiança na recuperação. O Paysandu ocupa a quinta colocação, com 20 pontos, e segue na zona de classificação para a segunda fase. "Estamos muito fortes psicologicamente, muito envolvidos com o dia a dia e com o que temos que fazer em campo. Tenho falado para os atletas que não é possível que essa fase vá perdurar por muito tempo. As oportunidades estão sendo criadas e vão começar a entrar." Júnior Rocha também reafirmou que o primeiro objetivo do clube é garantir vaga entre os oito melhores colocados para, depois, lutar pelo acesso no quadrangular decisivo. "Nós temos objetivos muito claros. O primeiro é classificar e o segundo é brigar diretamente pelo acesso. Enquanto eu estiver aqui, junto com a comissão, diretoria e atletas, vou dar a vida pelo Paysandu. O que mais queremos é dar alegria ao nosso torcedor." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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