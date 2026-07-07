Após eliminação da Copa, avião da CBF retorna ao Brasil com apenas um jogador

Depois de serem eliminados pela Noruega nas Oitavas de Final, os jogadores da Seleção Brasileira parecem ter escolhido diferentes caminhos após a derrota na Copa do Mundo. Isso porque o avião da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retornará dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, nesta terça-feira (7), mas a aeronave virá quase vazia, contando apenas com um jogador que decidiu voltar ao país: Danilo.

Segundo informações do portal Metrópoles, além do meio-campista, também estão no avião alguns membros da diretoria da seleção, da comissão técnica e outros funcionários, como massagistas, roupeiros e médicos. Todos os atletas do Brasil foram liberados para descansar e tirar férias após o torneio mundial, mesmo assim, a aeronave ficou à disposição de alguém se quisesse retornar ao país, como foi o caso de Danilo.

Além do jogador do Flamengo que optou por voltar para casa, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, também escolheu não ir para as férias com os atletas. Mas dessa vez ele não foi para a Itália ou Brasil, ele retornou para uma residência sua que fica em Vancouver, no Canadá.

VEJA MAIS

Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo neste domingo (5) por um placar de 2 a 1 para a Noruega, no estádio MetLife, situado em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Com esse resultado, o Brasil registra sua pior campanha em Copas do Mundo em 36 anos, visto que a última vez que os jogadores haviam sido eliminados nas Oitavas de Final foi em 1990, quando perderam para a Argentina, na Itália.

Até o momento, o único pronunciamento do técnico Carlo Ancelotti foi por meio de um post no Instagram, em que ele diz que está confiante no que estão construindo com os jogadores do Brasil desde que ele teve o contrato assinado com a CBF. "Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!", ressaltou Ancelotti.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)