Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Após eliminação na Copa, Ancelotti e jogadores deixam base da seleção em Nova Jersey

A próxima convocação ocorrerá na primeira quinzena de setembro, de olho na Data Fifa entre 21 de setembro e 6 de outubro

Estadão Conteúdo

Carlo Ancelotti e parte de sua comissão técnica já deixaram o hotel que serviu de base para a seleção brasileira durante a Copa do Mundo, em Basking Ridge, Nova Jersey. O treinador não retornará ao Brasil no voo fretado disponibilizado pela CBF, que partirá do aeroporto de Newark no início da tarde desta terça-feira.

Ancelotti e sua equipe ganharam alguns dias de folga. Ele viajará para Vancouver, no Canadá, onde tem residência. A previsão é que retorne ao Rio no fim de julho para iniciar o novo ciclo à frente da seleção brasileira, visando à Copa do Mundo de 2030, que será disputada majoritariamente em Portugal, Espanha e Marrocos, com três partidas na América do Sul em comemoração ao centenário da competição.

A próxima convocação ocorrerá na primeira quinzena de setembro, de olho na Data Fifa entre 21 de setembro e 6 de outubro. A janela terá 16 dias, uma novidade implementada pela Fifa. Diferentemente do tradicional período de nove dias, agora haverá uma vez por ano a possibilidade de realização de até quatro amistosos na mesma janela, em vez de apenas dois.

O Brasil enfrentará a Austrália, na Oceania, nos dias 25 e 29 de setembro e, se desejar, poderá disputar mais duas partidas na região. Um terceiro amistoso na Ásia também não está descartado. Será nesse período que Ancelotti começará a colocar em prática as "novas ideias" mencionadas na entrevista coletiva após a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo.

Além de promover uma renovação no elenco, o treinador deverá fazer mudanças na comissão técnica. Seu filho e auxiliar, Davide Ancelotti, acertou para assumir o comando do Lille, da França, e deixará a equipe da seleção brasileira. O preparador de goleiros Taffarel também pode ser substituído. Internamente, houve críticas à condução da escolha dos goleiros para o torneio disputado na América do Norte.

O voo fretado da CBF levará parte dos 26 jogadores de volta ao Brasil, mas a maioria do elenco já deixou a concentração e viajará por conta própria. Muitos atletas, principalmente os que atuam na Europa, aproveitarão o período de férias e já estão com seus familiares.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

seleção brasileira

retorno
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C

Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C

06.07.26 17h30

Futebol

Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT

Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas

06.07.26 11h30

Futebol

Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes

Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP)

06.07.26 10h20

Caneta vermelha

Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira

Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1

05.07.26 21h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

COPA DO MUNDO

O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti

Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti

06.07.26 8h23

Futebol

Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT

Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas

06.07.26 11h30

COPA DO MUNDO

Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são

O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega

06.07.26 10h05

COPA DO MUNDO

Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção

Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial

06.07.26 9h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda