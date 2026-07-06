Após eliminação na Copa, Ancelotti e jogadores deixam base da seleção em Nova Jersey A próxima convocação ocorrerá na primeira quinzena de setembro, de olho na Data Fifa entre 21 de setembro e 6 de outubro Estadão Conteúdo 06.07.26 20h17 Carlo Ancelotti e parte de sua comissão técnica já deixaram o hotel que serviu de base para a seleção brasileira durante a Copa do Mundo, em Basking Ridge, Nova Jersey. O treinador não retornará ao Brasil no voo fretado disponibilizado pela CBF, que partirá do aeroporto de Newark no início da tarde desta terça-feira. Ancelotti e sua equipe ganharam alguns dias de folga. Ele viajará para Vancouver, no Canadá, onde tem residência. A previsão é que retorne ao Rio no fim de julho para iniciar o novo ciclo à frente da seleção brasileira, visando à Copa do Mundo de 2030, que será disputada majoritariamente em Portugal, Espanha e Marrocos, com três partidas na América do Sul em comemoração ao centenário da competição. A próxima convocação ocorrerá na primeira quinzena de setembro, de olho na Data Fifa entre 21 de setembro e 6 de outubro. A janela terá 16 dias, uma novidade implementada pela Fifa. Diferentemente do tradicional período de nove dias, agora haverá uma vez por ano a possibilidade de realização de até quatro amistosos na mesma janela, em vez de apenas dois. O Brasil enfrentará a Austrália, na Oceania, nos dias 25 e 29 de setembro e, se desejar, poderá disputar mais duas partidas na região. Um terceiro amistoso na Ásia também não está descartado. Será nesse período que Ancelotti começará a colocar em prática as "novas ideias" mencionadas na entrevista coletiva após a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo. Além de promover uma renovação no elenco, o treinador deverá fazer mudanças na comissão técnica. Seu filho e auxiliar, Davide Ancelotti, acertou para assumir o comando do Lille, da França, e deixará a equipe da seleção brasileira. O preparador de goleiros Taffarel também pode ser substituído. Internamente, houve críticas à condução da escolha dos goleiros para o torneio disputado na América do Norte. O voo fretado da CBF levará parte dos 26 jogadores de volta ao Brasil, mas a maioria do elenco já deixou a concentração e viajará por conta própria. Muitos atletas, principalmente os que atuam na Europa, aproveitarão o período de férias e já estão com seus familiares. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira retorno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20 Caneta vermelha Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 05.07.26 21h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti 06.07.26 8h23 Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 COPA DO MUNDO Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega 06.07.26 10h05 COPA DO MUNDO Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial 06.07.26 9h37