Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Copa 2026 chevron right

Mesmo após eliminação da Copa, jogadores do Brasil devem receber salário milionário; veja quanto

A Seleção Brasileira foi eliminada pela Noruega neste domingo (5), no MetLife Stadium (EUA)

Victoria Rodrigues
fonte

O valor será dividido igualmente entre os jogadores brassileiros. (Tarso Sarraf / O Liberal)

O Brasil foi eliminado no último domingo (5) da Copa do Mundo de 2026, mas, junto com a saída dos jogadores do maior evento esportivo, surgiu a dúvida sobre qual o valor que os atletas brasileiros vão levar para casa, mesmo sem ter alcançado o tão sonhado hexacampeonato. A verdade é que, embora eles não tenham conquistado a taça de ouro da FIFA, todos devem receber uma fortuna da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como é feita a divisão do dinheiro na CBF?

De acordo com o critério de divisão interna da equipe da CBF, o total conquistado com a Copa que a instituição deve receber será dividido em:

  • 70% destinados à delegação para os jogadores da Seleção Brasileira;
  • 30% restantes ficarão com a comissão técnica e demais profissionais.

VEJA MAIS

image Acabou! Brasil perde para a Noruega e é eliminado da Copa do Mundo
Com dois gols de Haaland, Seleção Brasileira é eliminada e amarga pior campanha em Mundiais em 36 anos

image Sonho do Hexa continua: quando começa a Copa do Mundo em 2030? Veja datas e países-sede do torneio
A Copa será disputada em seis países de três continentes; Fifa definiu jogos de abertura na América do Sul em celebração ao centenário da competição

image Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção
Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial

Qual o valor que cada jogador receberá?

Seguindo o modelo de divisão acima, a CBF deverá receber aproximadamente R$ 131,8 milhões, que equivalem à cota de participação, ao suporte financeiro da equipe e ao valor pelo desempenho alcançado, que, no caso do Brasil, conseguiu chegar entre as 16 melhores seleções do mundo. Logo, a divisão do dinheiro total somado deverá ser distribuída da forma a seguir:

  • Jogadores brasileiros: R$ 92,3 milhões, sendo dividido entre os 26 atletas, em que cada um deles ficará com R$ 3,55 milhões.
  • Comissão técnica e demais profissionais: R$ 39,5 milhões.

Obs.: É importante ressaltar que a CBF ainda não confirmou o modelo de distribuição desta Copa e os valores finais também podem ser alterados.

Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira foi eliminada pela Noruega após Haaland fazer dois gols e a Seleção Brasileira perder por um placar de 2 a 1 para os noruegueses neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Muitos comentaristas esportivos disseram que a saída do Brasil nas Oitavas de Final configurou-se como a pior campanha do país em Copas do Mundo ao longo dos últimos 36 anos. 

No Instagram, a equipe de comunicação da CBF publicou uma foto oficial dos jogadores se abraçando após a partida com uma legenda de agradecimento aos torcedores. "A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira", disse.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

jogadores

eliminação

dinheiro

cbf
Copa 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda