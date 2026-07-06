Mesmo após eliminação da Copa, jogadores do Brasil devem receber salário milionário; veja quanto

O Brasil foi eliminado no último domingo (5) da Copa do Mundo de 2026, mas, junto com a saída dos jogadores do maior evento esportivo, surgiu a dúvida sobre qual o valor que os atletas brasileiros vão levar para casa, mesmo sem ter alcançado o tão sonhado hexacampeonato. A verdade é que, embora eles não tenham conquistado a taça de ouro da FIFA, todos devem receber uma fortuna da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como é feita a divisão do dinheiro na CBF?

De acordo com o critério de divisão interna da equipe da CBF, o total conquistado com a Copa que a instituição deve receber será dividido em:

70% destinados à delegação para os jogadores da Seleção Brasileira;

destinados à delegação para os jogadores da Seleção Brasileira; 30% restantes ficarão com a comissão técnica e demais profissionais.

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Qual o valor que cada jogador receberá?

Seguindo o modelo de divisão acima, a CBF deverá receber aproximadamente R$ 131,8 milhões, que equivalem à cota de participação, ao suporte financeiro da equipe e ao valor pelo desempenho alcançado, que, no caso do Brasil, conseguiu chegar entre as 16 melhores seleções do mundo. Logo, a divisão do dinheiro total somado deverá ser distribuída da forma a seguir:

Jogadores brasileiros: R$ 92,3 milhões, sendo dividido entre os 26 atletas, em que cada um deles ficará com R$ 3,55 milhões.

Comissão técnica e demais profissionais: R$ 39,5 milhões.

Obs.: É importante ressaltar que a CBF ainda não confirmou o modelo de distribuição desta Copa e os valores finais também podem ser alterados.

Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira foi eliminada pela Noruega após Haaland fazer dois gols e a Seleção Brasileira perder por um placar de 2 a 1 para os noruegueses neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Muitos comentaristas esportivos disseram que a saída do Brasil nas Oitavas de Final configurou-se como a pior campanha do país em Copas do Mundo ao longo dos últimos 36 anos.

No Instagram, a equipe de comunicação da CBF publicou uma foto oficial dos jogadores se abraçando após a partida com uma legenda de agradecimento aos torcedores. "A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho. Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes. Obrigado, torcida brasileira", disse.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)