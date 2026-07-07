Matheus Felipe aposta em rápida adaptação e promete segurança à defesa do Remo

O Remo apresentou oficialmente, nesta terça-feira (7), o zagueiro Matheus Felipe como mais um reforço para a sequência da temporada. Aos 27 anos, o defensor chega após passagem pelo Ho Chi Minh City, do Vietnã, com contrato até o fim de 2027 e a missão de ampliar as opções do técnico Léo Condé para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Em sua primeira entrevista como jogador azulino, Matheus Felipe destacou a oportunidade de vestir a camisa do Leão e fez questão de agradecer a forma como foi recebido por jogadores, comissão técnica e funcionários do clube. "Agradeço pela oportunidade que o Clube do Remo me deu. Agradeço também pela recepção que todos os companheiros me deram, tanto os jogadores como a comissão e os funcionários. Agora é trabalhar firme para que, logo, logo, eu possa estar representando as cores do Remo."

O defensor desembarca em Belém depois de atuar por cerca de dez meses no futebol vietnamita. Apesar das diferenças entre os estilos de jogo, ele acredita que a readaptação ao futebol brasileiro acontecerá de forma natural, principalmente pela experiência acumulada ao longo da carreira. "Foram 10 meses. Óbvio que o futebol é muito diferente, mas acredito muito que não vai demorar para eu me readaptar ao futebol brasileiro, porque já tive passagens longas aqui. Como falei, é me adaptar o mais rápido possível."

Antes mesmo da apresentação oficial, Matheus já iniciou os trabalhos no Baenão. O objetivo é recuperar rapidamente o ritmo ideal para ficar à disposição de Léo Condé. Segundo o jogador, o único período sem atividades mais intensas aconteceu logo após o fim da temporada asiática, quando aproveitou alguns dias ao lado da família. "Sem dúvidas. Foram duas semanas curtindo minha família, mas acredito que, aos poucos, vou me adaptando."

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O novo reforço também falou sobre o estilo de jogo que pretende apresentar ao torcedor remista. Conhecido por comemorações que remetem a um "xerife" da defesa, Matheus prefere destacar a eficiência e a segurança como suas principais características. Aliás, a chegada do zagueiro amplia a concorrência no sistema defensivo azulino em um momento importante da temporada. Com o Remo disputando a Série A, a diretoria segue reforçando o elenco para dar mais alternativas ao treinador ao longo da competição.

Natural de Teresina (PI), Matheus Felipe iniciou a carreira profissional no Mirassol e também passou por Grêmio Prudente, Juventus Jaraguá e CSA. Em seguida, acumulou experiências por Athletico Paranaense, Ceará e Atlético-GO, seu último clube no Brasil antes da transferência para o Ho Chi Minh City, do Vietnã.

No futebol asiático, disputou 21 partidas e marcou um gol. Agora, de volta ao país, o defensor espera repetir a trajetória construída nos clubes brasileiros e conquistar espaço rapidamente no elenco azulino, colocando como prioridade a evolução física e a adaptação ao modelo de jogo da equipe para estrear o quanto antes com a camisa do Leão.