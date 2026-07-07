Matheus Felipe aposta em rápida adaptação e promete segurança à defesa do Remo Novo reforço azulino destaca recepção no Baenão, minimiza período no futebol vietnamita e afirma que chega pronto para disputar espaço na equipe de Léo Condé 07.07.26 20h31 Matheus Felipe é o novo contratado para a defesa azulina. (Ascom Remo) O Remo apresentou oficialmente, nesta terça-feira (7), o zagueiro Matheus Felipe como mais um reforço para a sequência da temporada. Aos 27 anos, o defensor chega após passagem pelo Ho Chi Minh City, do Vietnã, com contrato até o fim de 2027 e a missão de ampliar as opções do técnico Léo Condé para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em sua primeira entrevista como jogador azulino, Matheus Felipe destacou a oportunidade de vestir a camisa do Leão e fez questão de agradecer a forma como foi recebido por jogadores, comissão técnica e funcionários do clube. "Agradeço pela oportunidade que o Clube do Remo me deu. Agradeço também pela recepção que todos os companheiros me deram, tanto os jogadores como a comissão e os funcionários. Agora é trabalhar firme para que, logo, logo, eu possa estar representando as cores do Remo." O defensor desembarca em Belém depois de atuar por cerca de dez meses no futebol vietnamita. Apesar das diferenças entre os estilos de jogo, ele acredita que a readaptação ao futebol brasileiro acontecerá de forma natural, principalmente pela experiência acumulada ao longo da carreira. "Foram 10 meses. Óbvio que o futebol é muito diferente, mas acredito muito que não vai demorar para eu me readaptar ao futebol brasileiro, porque já tive passagens longas aqui. Como falei, é me adaptar o mais rápido possível." Antes mesmo da apresentação oficial, Matheus já iniciou os trabalhos no Baenão. O objetivo é recuperar rapidamente o ritmo ideal para ficar à disposição de Léo Condé. Segundo o jogador, o único período sem atividades mais intensas aconteceu logo após o fim da temporada asiática, quando aproveitou alguns dias ao lado da família. "Sem dúvidas. Foram duas semanas curtindo minha família, mas acredito que, aos poucos, vou me adaptando." VEJA MAIS Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Volante do Remo celebra virada da Argentina sobre o Egito na Copa e diz: 'Nunca nos subestimem' Leonel Picco comemorou o triunfo argentino na Copa do Mundo Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas O novo reforço também falou sobre o estilo de jogo que pretende apresentar ao torcedor remista. Conhecido por comemorações que remetem a um "xerife" da defesa, Matheus prefere destacar a eficiência e a segurança como suas principais características. Aliás, a chegada do zagueiro amplia a concorrência no sistema defensivo azulino em um momento importante da temporada. Com o Remo disputando a Série A, a diretoria segue reforçando o elenco para dar mais alternativas ao treinador ao longo da competição. Natural de Teresina (PI), Matheus Felipe iniciou a carreira profissional no Mirassol e também passou por Grêmio Prudente, Juventus Jaraguá e CSA. Em seguida, acumulou experiências por Athletico Paranaense, Ceará e Atlético-GO, seu último clube no Brasil antes da transferência para o Ho Chi Minh City, do Vietnã. No futebol asiático, disputou 21 partidas e marcou um gol. Agora, de volta ao país, o defensor espera repetir a trajetória construída nos clubes brasileiros e conquistar espaço rapidamente no elenco azulino, colocando como prioridade a evolução física e a adaptação ao modelo de jogo da equipe para estrear o quanto antes com a camisa do Leão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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