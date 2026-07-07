Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Fábio Will 07.07.26 17h48 Pavani (ao centro) está próximo de deixar o Leão (Cláudio Pinheiro) Com o fim da Copa do Mundo se aproximando, os clubes no futebol brasileiro buscam ajustar seus elencos para o restante da temporada. O Ceará, que está na zona de rebaixamento da Série B, está de olho no meio-campista Pavani, do Remo. A informação foi dada pelo jornalista Iverson Fernandes e confirmado pelo O Liberal com uma fonte interna do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Existe o interesse do Ceará pelo volante Pavani e o remo já foi comunicado sobre a possibilidade de empréstimo. O jogador treina normalmente com o grupo azulino após o período de férias e vem sendo relacionado para as partidas pelo técnico Léo Condé, porém quase não entrou em campo. Seu último jogo pela Série A com a camisa azulina foi contra o Palmeiras-SP, no dia 10 de maio, quando entrou aos 44 do segundo tempo. A última partida que atuou pelo Leão foi contra o Galvez-AC, pela última rodada da Copa Norte, na vitória azulina por 2 a 1, em um jogo que não valia mais nada. VEJA MAIS Volante do Remo celebra virada da Argentina sobre o Egito na Copa e diz: 'Nunca nos subestimem' Leonel Picco comemorou o triunfo argentino na Copa do Mundo Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) O Remo possui o interesse em negociar o atleta, que foi importante para o Leão Azul nas últimas temporadas, mas que perdeu espaço em 2025 na disputa da Série A, tanto com o ex-técnico azulino Juan Carlos Osorio, quanto pelo atual, Léo Condé. Com os dois treinadores, Pavani figurou no time B azulino. Nesta temporada foram apenas 11 partidas disputadas, sete delas como titular, mas em nenhuma pela Série A. Pavani conquistou dois acessos com o Remo (Samara Miranda / Remo) Pavani possui contrato com o Remo até o final desta temporada e, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O jogador chegou ao Leão Azul em 2024, após deixar a Chapecoense-SC. O meio-campista foi importante nos títulos da Supercopa Grão-Pará e no Parazão de 2026 e no Parazão de 2025, além das conquistas do acesso para a Série B e também Série A. Até aqui foram 86 partidas, cinco gols e uma assistências com a camisa azulina. Além do Remo e da Chapecoense, Pavani também defendeu as cores do Operário-PR, Água Santa-SP, Taubaté-SP, Uberaba-MG, São Bernardo-SP, Noroeste-SP, Linense-SP, Olímpia-SP e Rio Preto-SP, clube onde realizou a sua base. Caso Pavani acerte mesmo com o Vozão Alencarino, o jogador voltará a trabalhar com o técnico Daniel Paulista, com quem atuou no ano passado, pelo Remo, na disputa da Série B e no título do Campeonato Paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo pavani ceará série a série b daniel paulista futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 07.07.26 17h48 FUTEBOL Volante do Remo celebra virada da Argentina sobre o Egito na Copa e diz: 'Nunca nos subestimem' Leonel Picco comemorou o triunfo argentino na Copa do Mundo 07.07.26 16h36 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32 Futebol Patrick vê Remo pronto para o retorno da Série A: 'A gente quer voltar a todo vapor' Volante afirma que jogo-treino contra a Tuna será importante para dar ritmo ao elenco antes da retomada do Brasileiro, no dia 23, diante do Corinthians 06.07.26 19h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32 FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 futebol Após jogo contra o Guarani, Paysandu terá 'folga' de duas semanas na Série C; entenda Campeonato terá pausa e só volta após a final da Copa do Mundo 07.07.26 11h57