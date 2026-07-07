Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará

Com o fim da Copa do Mundo se aproximando, os clubes no futebol brasileiro buscam ajustar seus elencos para o restante da temporada. O Ceará, que está na zona de rebaixamento da Série B, está de olho no meio-campista Pavani, do Remo. A informação foi dada pelo jornalista Iverson Fernandes e confirmado pelo O Liberal com uma fonte interna do clube.

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Existe o interesse do Ceará pelo volante Pavani e o remo já foi comunicado sobre a possibilidade de empréstimo. O jogador treina normalmente com o grupo azulino após o período de férias e vem sendo relacionado para as partidas pelo técnico Léo Condé, porém quase não entrou em campo. Seu último jogo pela Série A com a camisa azulina foi contra o Palmeiras-SP, no dia 10 de maio, quando entrou aos 44 do segundo tempo. A última partida que atuou pelo Leão foi contra o Galvez-AC, pela última rodada da Copa Norte, na vitória azulina por 2 a 1, em um jogo que não valia mais nada.

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O Remo possui o interesse em negociar o atleta, que foi importante para o Leão Azul nas últimas temporadas, mas que perdeu espaço em 2025 na disputa da Série A, tanto com o ex-técnico azulino Juan Carlos Osorio, quanto pelo atual, Léo Condé. Com os dois treinadores, Pavani figurou no time B azulino. Nesta temporada foram apenas 11 partidas disputadas, sete delas como titular, mas em nenhuma pela Série A.

Pavani conquistou dois acessos com o Remo (Samara Miranda / Remo)

Pavani possui contrato com o Remo até o final desta temporada e, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O jogador chegou ao Leão Azul em 2024, após deixar a Chapecoense-SC. O meio-campista foi importante nos títulos da Supercopa Grão-Pará e no Parazão de 2026 e no Parazão de 2025, além das conquistas do acesso para a Série B e também Série A. Até aqui foram 86 partidas, cinco gols e uma assistências com a camisa azulina.

Além do Remo e da Chapecoense, Pavani também defendeu as cores do Operário-PR, Água Santa-SP, Taubaté-SP, Uberaba-MG, São Bernardo-SP, Noroeste-SP, Linense-SP, Olímpia-SP e Rio Preto-SP, clube onde realizou a sua base.

Caso Pavani acerte mesmo com o Vozão Alencarino, o jogador voltará a trabalhar com o técnico Daniel Paulista, com quem atuou no ano passado, pelo Remo, na disputa da Série B e no título do Campeonato Paraense.