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Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo

Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul

O Liberal
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Jogador foi pouco utilizado na passagem pelo clube azulino (Samara Miranda / Remo)

O meia colombiano Víctor Cantillo não é mais jogador do Remo. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (7), por meio de uma nota divulgada pelo clube azulino. Segundo o comunicado, o atleta, que estava na equipe a cerca de 10 meses, e o clube chegaram a um acordo para a rescisão.

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"O Clube do Remo informa que o meia Víctor Cantillo não faz mais parte do elenco azulino. A rescisão contratual foi feita em comum acordo entre o atleta e o clube. O Clube agradece pelo trabalho realizado e deseja sucesso na sequência da sua carreira", disse o clube azulino na nota.

O jogador chegou ao Remo em julho de 2025, na janela de transferências do meio do ano, como um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a camisa azulina, conquistou o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro e a Supercopa Grão-Pará, mas foi pouco utilizado nos meses em que esteve em Belém.

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No total, foram apenas 14 jogos com a camisa azulina, sendo oito na temporada passada e seis neste ano, entre Campeonato Paraense, Copa Norte e Supercopa. Assim, sem espaço no time, a saída do meia já era esperada, e ambas as partes decidiram pela rescisão.

Cantillo tem 32 anos e chegou ao Leão Azul após passagem pelo Huracán, da Argentina. O jogador se destacou no Brasil entre 2020 e 2023, quando passou pelo Corinthians, onde disputou 116 jogos e marcou um gol. Além disso, o atleta passou pelo Junior Barranquilla, da Colômbia. Pela equipe colombiana, foi campeão nacional e disputou mais de 200 partidas.

Com a saída do clube azulino, Cantillo deve procurar um novo time e aguardar a próxima janela de transferências, que começa no dia 20 de julho, para voltar a jogar.

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