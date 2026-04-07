Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul O Liberal 07.04.26 9h00 Jogador foi pouco utilizado na passagem pelo clube azulino (Samara Miranda / Remo) O meia colombiano Víctor Cantillo não é mais jogador do Remo. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (7), por meio de uma nota divulgada pelo clube azulino. Segundo o comunicado, o atleta, que estava na equipe a cerca de 10 meses, e o clube chegaram a um acordo para a rescisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "O Clube do Remo informa que o meia Víctor Cantillo não faz mais parte do elenco azulino. A rescisão contratual foi feita em comum acordo entre o atleta e o clube. O Clube agradece pelo trabalho realizado e deseja sucesso na sequência da sua carreira", disse o clube azulino na nota. O jogador chegou ao Remo em julho de 2025, na janela de transferências do meio do ano, como um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a camisa azulina, conquistou o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro e a Supercopa Grão-Pará, mas foi pouco utilizado nos meses em que esteve em Belém. VEJA MAIS Taliari se explica após perder gol 'inacreditável' contra o Grêmio: 'bolinha do tornozelo' Atacante do Remo reconhece falha em lance no início do jogo e garante reação Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa No total, foram apenas 14 jogos com a camisa azulina, sendo oito na temporada passada e seis neste ano, entre Campeonato Paraense, Copa Norte e Supercopa. Assim, sem espaço no time, a saída do meia já era esperada, e ambas as partes decidiram pela rescisão. Cantillo tem 32 anos e chegou ao Leão Azul após passagem pelo Huracán, da Argentina. O jogador se destacou no Brasil entre 2020 e 2023, quando passou pelo Corinthians, onde disputou 116 jogos e marcou um gol. Além disso, o atleta passou pelo Junior Barranquilla, da Colômbia. Pela equipe colombiana, foi campeão nacional e disputou mais de 200 partidas. Com a saída do clube azulino, Cantillo deve procurar um novo time e aguardar a próxima janela de transferências, que começa no dia 20 de julho, para voltar a jogar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo cantillo esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre 07.04.26 10h59 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 CHANCE Taliari se explica após perder gol 'inacreditável' contra o Grêmio: 'bolinha do tornozelo' Atacante do Remo reconhece falha em lance no início do jogo e garante reação 06.04.26 18h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira 07.04.26 7h00 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 Futebol Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto 06.04.26 19h55