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Após derrota, Remo não alcança mais a meta de pontos projetada por Marcelo Rangel; relembre!

Leão pode chegar no máximo a 18 pontos antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026.

O Liberal

A derrota do Remo por 2 a 1 para o Athletico-PR, no Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, encerrou a possibilidade de o clube atingir a meta de 20 pontos antes da paralisação do calendário para a Copa do Mundo de 2026. A projeção foi feita pelo goleiro Marcelo Rangel há pouco mais de um mês.

Ídolo azulino, Rangel citou que o Remo precisava buscar a pontuação após a vitória azulina por 3 a 1 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o goleiro destacou a importância dos jogos restantes antes da pausa no campeonato.

“Eu vejo que um mínimo seria de 20 pontos na metade do turno, onde faltam seis jogos, quatro deles em casa. Se isso acontecer, a gente vai para a parada da Copa com uma pontuação muito boa, perto daquilo que nos garante ficar na Série A”, afirmou Marcelo Rangel.

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Sequência afastou Remo da meta

Na época da declaração, o Remo ainda enfrentaria o Cruzeiro pela 13ª rodada da Série A. O Leão acabou derrotado por 1 a 0 no estádio Baenão.

Na sequência, a equipe paraense venceu o Botafogo por 2 a 1 no Rio de Janeiro, empatou em 1 a 1 com o líder Palmeiras no Mangueirão e superou a Chapecoense, atual lanterna da competição e 'virtualmente' rebaixada, que soma apenas 9 pontos.

Mesmo com os resultados positivos em parte da sequência, a derrota para o Athletico-PR impediu que o clube alcançasse os 20 pontos antes da interrupção do Brasileirão.

Remo ainda pode chegar a 21 pontos ainda no 1º Turno

Com 15 pontos, o próximo compromisso azulino será contra o São Paulo, no domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, pela 18ª rodada da Série A.

Mesmo se vencer a equipe paulista, o Remo chegará apenas aos 18 pontos antes da pausa para a Copa do Mundo.

Apesar disso, o Leão ainda poderá ultrapassar a marca projetada por Marcelo Rangel logo após o retorno da competição. O primeiro jogo depois da paralisação será contra o Corinthians, no dia 22 de julho, na Arena Itaquera, pela 19ª rodada do Brasileirão. Caso vença os dois confrontos, o Leão poderá alcançar 21 pontos na tabela.

E você, torcedor? Acredita que o Remo consegue superar os 20 pontos, não antes da parada para a Copa, mas logo após o retorno da Série A?

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Clube do Remo

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Athletico-PR

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