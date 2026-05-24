Após derrota, Remo não alcança mais a meta de pontos projetada por Marcelo Rangel; relembre! Leão pode chegar no máximo a 18 pontos antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026. O Liberal 24.05.26 18h59 A derrota do Remo por 2 a 1 para o Athletico-PR, no Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, encerrou a possibilidade de o clube atingir a meta de 20 pontos antes da paralisação do calendário para a Copa do Mundo de 2026. A projeção foi feita pelo goleiro Marcelo Rangel há pouco mais de um mês. Ídolo azulino, Rangel citou que o Remo precisava buscar a pontuação após a vitória azulina por 3 a 1 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o goleiro destacou a importância dos jogos restantes antes da pausa no campeonato. “Eu vejo que um mínimo seria de 20 pontos na metade do turno, onde faltam seis jogos, quatro deles em casa. Se isso acontecer, a gente vai para a parada da Copa com uma pontuação muito boa, perto daquilo que nos garante ficar na Série A”, afirmou Marcelo Rangel. VEJA MAIS Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? Leão Azul segue pressionado na zona de rebaixamento e tentará vencer o instável São Paulo em Belém Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa Sequência afastou Remo da meta Na época da declaração, o Remo ainda enfrentaria o Cruzeiro pela 13ª rodada da Série A. O Leão acabou derrotado por 1 a 0 no estádio Baenão. Na sequência, a equipe paraense venceu o Botafogo por 2 a 1 no Rio de Janeiro, empatou em 1 a 1 com o líder Palmeiras no Mangueirão e superou a Chapecoense, atual lanterna da competição e 'virtualmente' rebaixada, que soma apenas 9 pontos. Mesmo com os resultados positivos em parte da sequência, a derrota para o Athletico-PR impediu que o clube alcançasse os 20 pontos antes da interrupção do Brasileirão. Remo ainda pode chegar a 21 pontos ainda no 1º Turno Com 15 pontos, o próximo compromisso azulino será contra o São Paulo, no domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, pela 18ª rodada da Série A. Mesmo se vencer a equipe paulista, o Remo chegará apenas aos 18 pontos antes da pausa para a Copa do Mundo. Apesar disso, o Leão ainda poderá ultrapassar a marca projetada por Marcelo Rangel logo após o retorno da competição. O primeiro jogo depois da paralisação será contra o Corinthians, no dia 22 de julho, na Arena Itaquera, pela 19ª rodada do Brasileirão. Caso vença os dois confrontos, o Leão poderá alcançar 21 pontos na tabela. E você, torcedor? Acredita que o Remo consegue superar os 20 pontos, não antes da parada para a Copa, mas logo após o retorno da Série A? Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo série a 2026 Athletico-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO COMPLICOU Marcelo Rangel sofre lesões nos joelhos e pode desfalcar o Remo contra o São Paulo A tendência é que o atleta não reúna condições de jogo para o último compromisso azulino antes da paralisação do calendário nacional. 24.05.26 20h38 futebol Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato 24.05.26 19h45 SÉRIE A Após derrota, Remo não alcança mais a meta de pontos projetada por Marcelo Rangel; relembre! Leão pode chegar no máximo a 18 pontos antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026. 24.05.26 18h59 série a Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa 24.05.26 18h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 SÉRIE A Remo consegue sair da zona de rebaixamento se vencer o São Paulo, em Belém? 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