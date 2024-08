Vila Nova x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (05/08) pelo Brasileirão

Vila Nova x Paysandu se enfrentam hoje, segunda-feira (05/08), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Paysandu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Brasil, Premiere e Youtube (GOAT), a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vila Nova soma 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 19 gols sofridos. O Tigre não vence há três jogos e espera fazer o dever de casa para fechar a primeira metade da competição na faixa de acesso. Atualmente, o clube está em 7º lugar no campeonato.

Já o Paysandu acumula 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 20 gols sofridos no Brasileirão. O Papão chega para o duelo diante do Vila pressionado após a segunda derrota consecutiva na Série B. Na última partida, o Lobo perdeu para o Novorizontino, em casa, por 3 a 1. Atualmente, o time está em 15º colocado.

VEJA MAIS

Vila Nova x Paysandu: prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique; Júnior Todinho (Juan Christian), Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Val Soares (Leandro Vilela) e Cazares; Jean Dias, Paulinho Boia e Ruan Ribeiro (Nicolas). Técnico: Hélio dos Anjos.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Paysandu

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

Data/Horário: 05 de agosto de 2024, 21h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Felipe Saraiva.)