Cuca revela pedido de desculpa de Gabigol após expulsão: 'O torcedor pode xingar, o atleta não' Após a partida, o técnico Cuca evitou fazer críticas públicas ao camisa 9, mas reconheceu o erro do jogador Estadão Conteúdo 30.05.26 23h17 Cuca revela pedido de desculpa de Gabigol após expulsão: ‘O torcedor pode xingar, o atleta não’ (Foto: Raul Baretta | Santos FC via Estadão) A vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Vitória, neste sábado, na Vila Belmiro, teve Gabigol como protagonista em dois momentos distintos. Autor de um dos gols do triunfo, o atacante também acabou expulso após fazer um gesto obsceno em direção à arquibancada. Após a partida, o técnico Cuca evitou fazer críticas públicas ao camisa 9, mas reconheceu o erro do jogador. Segundo o treinador, Gabigol foi alvo de ofensas durante a partida e acabou reagindo de forma impulsiva logo depois de balançar as redes. Cuca afirmou que o atacante reconheceu a atitude e se desculpou com o grupo após o apito final. "Não tenho que julgar ele publicamente. Não vi o lance, só vi o que o pessoal falou, mas ele foi errado. Ele sabe que errou, pediu desculpa para todo o pessoal. Estava fazendo um belo jogo, tinha acabado de fazer o gol, e tinha um torcedor xingando ele insistentemente. Naquele momento, ele desabafou para o torcedor. Não pode", afirmou. Apesar do episódio envolvendo o atacante, Cuca preferiu destacar o momento vivido pelo Santos. O treinador avaliou que a equipe vem apresentando evolução nas últimas rodadas, mesmo quando os resultados não apareciam, e comemorou a saída da zona de rebaixamento após a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. "De desempenho, o time está apresentando um bom futebol. Mesmo nas derrotas, temos jogado bem. Acho que o torcedor está satisfeito com o jogo do Santos, mas não com os resultados. Fora da zona do rebaixamento, mesmo com um ou dois pontos, é importante. Estar ali não é legal. Remamos muito para conseguir isso", disse. Cuca também ressaltou o crescimento de jovens revelados pelo clube, citando nomes como Gabriel Bontempo e Miguelito, ambos importantes na vitória sobre o Vitória. Ao mesmo tempo, admitiu que o elenco precisa ganhar mais equilíbrio para suportar a sequência da temporada. "Estamos com jogadores já pegando corpo, como o Bontempo e Miguelito, e oportunizando a base para ser solução mais uma vez. Mas acho que a gente deve dar uma equilibrada no segundo semestre para fortalecer a equipe e, quem sabe, chegar na final de uma copa", completou. Com o resultado, o Santos chegou aos 21 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol santos cuca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CRÍTIVA Cuca revela pedido de desculpa de Gabigol após expulsão: 'O torcedor pode xingar, o atleta não' Após a partida, o técnico Cuca evitou fazer críticas públicas ao camisa 9, mas reconheceu o erro do jogador 30.05.26 23h17 Futebol Remo encara o São Paulo antes da pausa e mira reação na Série A Em coletiva pós-treino, o capitão Marlon falou sobre o momento vivido pelo Leão Azul, que ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série A 29.05.26 19h08 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26