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Diniz cita coragem do Corinthians como fator para virada sobre Grêmio: 'O time estava inibido'

Estadão Conteúdo

O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, afirmou que a coragem levou o time à vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre. De acordo com o treinador, o encorajamento fez a equipe virar o jogo de maneira segura mesmo fora de casa.

"Faltava um encorajamento. O time consegue fazer as coisas que fez no segundo tempo, mas estava inibido. Erramos saídas contra Platense e São Paulo, e o jogo pedia aproximação para saídas curtas. Quando dá certo, o time é exaltado. Quando dá errado, as pessoas questionam", afirmou o técnico em entrevista coletiva após o jogo.

"O que fez a gente jogar bem no segundo tempo foi a coragem de jogar por baixo. O encorajamento para jogar e desfrutar foi o que fizemos no segundo tempo. Passamos a jogar bem, com confiança, e aí fica bom de jogar. Ficamos seguros com a posse de bola, cedendo poucos contra-ataques", disse o treinador, que fez uma avaliação de seu trabalho no Corinthians.

"Estou satisfeito com o trabalho, independentemente do resultado. Hoje foi um dos nossos melhores jogos, assim como contra São Paulo e Peñarol. O começo não foi bom, mas sempre tivemos domínio territorial, com performance e cedendo pouco ao Grêmio. Faltava uma vitória fora de casa no Brasileiro, e ela aconteceu. Foi um prêmio para nós", completou ele, acrescentando que seu aproveitamento no time é de 65%.

"Temos que melhorar, pensar sempre na parte de cima da tabela e ter predicados para chegar fortes nos momentos decisivos", disse o técnico, que elogiou as performances de Kaio César e André, autores dos gols corintianos.

"Foi um jogo em que nos doamos muito e vale ressaltar o poder de reação da equipe. Saímos perdendo, um pouco desconcentrados, mas conseguimos dar a volta por cima e fazer o que o Diniz pediu no intervalo. Graças a Deus, saímos daqui com a vitória para irmos à folga da Copa aliviados e mais longe da zona de rebaixamento", afirmou Kaio César à Globo.

"Fico feliz com o gol. Quando cheguei, fui um pouco infeliz com algumas lesões, mas trabalhei muito para chegar aqui, fazer o gol hoje e ajudar o Corinthians", completou.

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