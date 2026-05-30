Diniz cita coragem do Corinthians como fator para virada sobre Grêmio: 'O time estava inibido' Estadão Conteúdo 30.05.26 21h32 O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, afirmou que a coragem levou o time à vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre. De acordo com o treinador, o encorajamento fez a equipe virar o jogo de maneira segura mesmo fora de casa. "Faltava um encorajamento. O time consegue fazer as coisas que fez no segundo tempo, mas estava inibido. Erramos saídas contra Platense e São Paulo, e o jogo pedia aproximação para saídas curtas. Quando dá certo, o time é exaltado. Quando dá errado, as pessoas questionam", afirmou o técnico em entrevista coletiva após o jogo. "O que fez a gente jogar bem no segundo tempo foi a coragem de jogar por baixo. O encorajamento para jogar e desfrutar foi o que fizemos no segundo tempo. Passamos a jogar bem, com confiança, e aí fica bom de jogar. Ficamos seguros com a posse de bola, cedendo poucos contra-ataques", disse o treinador, que fez uma avaliação de seu trabalho no Corinthians. "Estou satisfeito com o trabalho, independentemente do resultado. Hoje foi um dos nossos melhores jogos, assim como contra São Paulo e Peñarol. O começo não foi bom, mas sempre tivemos domínio territorial, com performance e cedendo pouco ao Grêmio. Faltava uma vitória fora de casa no Brasileiro, e ela aconteceu. Foi um prêmio para nós", completou ele, acrescentando que seu aproveitamento no time é de 65%. "Temos que melhorar, pensar sempre na parte de cima da tabela e ter predicados para chegar fortes nos momentos decisivos", disse o técnico, que elogiou as performances de Kaio César e André, autores dos gols corintianos. "Foi um jogo em que nos doamos muito e vale ressaltar o poder de reação da equipe. Saímos perdendo, um pouco desconcentrados, mas conseguimos dar a volta por cima e fazer o que o Diniz pediu no intervalo. Graças a Deus, saímos daqui com a vitória para irmos à folga da Copa aliviados e mais longe da zona de rebaixamento", afirmou Kaio César à Globo. "Fico feliz com o gol. Quando cheguei, fui um pouco infeliz com algumas lesões, mas trabalhei muito para chegar aqui, fazer o gol hoje e ajudar o Corinthians", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Fernando Diniz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CRÍTIVA Cuca revela pedido de desculpa de Gabigol após expulsão: 'O torcedor pode xingar, o atleta não' Após a partida, o técnico Cuca evitou fazer críticas públicas ao camisa 9, mas reconheceu o erro do jogador 30.05.26 23h17 Futebol Remo encara o São Paulo antes da pausa e mira reação na Série A Em coletiva pós-treino, o capitão Marlon falou sobre o momento vivido pelo Leão Azul, que ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série A 29.05.26 19h08 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26