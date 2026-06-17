Brasil conquista prata por equipes no Pan-Americano de ginástica artística Seleção fica atrás apenas dos Estados Unidos no Rio de Janeiro; retorno de Rebeca Andrade reforça campanha brasileira e garante vaga em final do salto O Liberal 17.06.26 21h24 As meninas do Brasil fizeram bonito no Pan de ginástica artística. (Melogym/CBG) A seleção brasileira conquistou a medalha de prata na disputa por equipes do Campeonato Pan-Americano de ginástica artística, realizado nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Com 157,796 pontos, o Brasil terminou atrás apenas dos Estados Unidos, que somaram 161,628 e ficaram com o ouro. O Canadá completou o pódio com 156,997. A competição também serviu como classificatória para as finais individuais. Representado por Gabriela Bouças, Julia Soares, Sophia Weisberg, Thaís Fidélis e Rebeca Andrade, o Brasil teve desempenho consistente ao longo dos quatro aparelhos e assegurou o segundo lugar diante da torcida na Arena Carioca 1. Nas barras assimétricas, a equipe abriu a disputa sem quedas e somou 38,699 pontos. O melhor resultado veio na trave, aparelho em que as brasileiras alcançaram 39,999 pontos, a maior pontuação do dia. Thaís Fidélis foi o destaque com nota 13,833, avançando à final na liderança. VEJA MAIS Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30) Competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público. Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis Rebeca Andrade anuncia retorno às competições neste ano após pausa em 2025 Depois de tirar um tempo em 2025 para cuidar da saúde mental e ficar com a família, a ginasta de 26 anos se diz pronta para voltar O solo acabou sendo o aparelho de menor rendimento da equipe. Erros de execução e saídas da área de competição reduziram a pontuação brasileira, que fechou a rotação com 37,499 pontos. A recuperação veio no salto sobre a mesa. Em seu retorno às competições após mais de 20 meses afastada, Rebeca Andrade registrou média de 14,459 em suas duas apresentações e garantiu classificação à final do aparelho. Com boas execuções também de Gabriela Bouças, Sophia Weisberg e Thaís Fidélis, o Brasil encerrou a disputa com 41,599 pontos no salto, consolidando a medalha de prata. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes jornal amazônia pan-americano de ginastica artística brasil rebeca andrade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social 17.06.26 16h11 Futebol Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti Atacante trabalhou com o grupo em Nova Jersey e comissão técnica mantém cautela sobre utilização no Mundial 17.06.26 13h54 futebol Lei estadual cria protocolo antirracista para eventos esportivos Nova legislação prevê até interrupção de jogos e estabelece medidas de prevenção, acolhimento às vítimas 17.06.26 12h34 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES RECORDE Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa 17.06.26 0h14 POLÊMICA Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias 16.06.26 21h15 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 futebol Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’ Volante paraense de origem indígena foi anunciado pelo Coxa e destacou a boa recepção no clube 17.06.26 10h37