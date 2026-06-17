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Brasil conquista prata por equipes no Pan-Americano de ginástica artística

Seleção fica atrás apenas dos Estados Unidos no Rio de Janeiro; retorno de Rebeca Andrade reforça campanha brasileira e garante vaga em final do salto

O Liberal
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As meninas do Brasil fizeram bonito no Pan de ginástica artística. (Melogym/CBG)

A seleção brasileira conquistou a medalha de prata na disputa por equipes do Campeonato Pan-Americano de ginástica artística, realizado nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Com 157,796 pontos, o Brasil terminou atrás apenas dos Estados Unidos, que somaram 161,628 e ficaram com o ouro. O Canadá completou o pódio com 156,997.

A competição também serviu como classificatória para as finais individuais. Representado por Gabriela Bouças, Julia Soares, Sophia Weisberg, Thaís Fidélis e Rebeca Andrade, o Brasil teve desempenho consistente ao longo dos quatro aparelhos e assegurou o segundo lugar diante da torcida na Arena Carioca 1.

Nas barras assimétricas, a equipe abriu a disputa sem quedas e somou 38,699 pontos. O melhor resultado veio na trave, aparelho em que as brasileiras alcançaram 39,999 pontos, a maior pontuação do dia. Thaís Fidélis foi o destaque com nota 13,833, avançando à final na liderança.

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O solo acabou sendo o aparelho de menor rendimento da equipe. Erros de execução e saídas da área de competição reduziram a pontuação brasileira, que fechou a rotação com 37,499 pontos.

A recuperação veio no salto sobre a mesa. Em seu retorno às competições após mais de 20 meses afastada, Rebeca Andrade registrou média de 14,459 em suas duas apresentações e garantiu classificação à final do aparelho. Com boas execuções também de Gabriela Bouças, Sophia Weisberg e Thaís Fidélis, o Brasil encerrou a disputa com 41,599 pontos no salto, consolidando a medalha de prata.

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