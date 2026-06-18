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Preparador físico do Paysandu explica rotina dos atletas antes dos treinos e protocolos

Profissional explicou os protocolos adotados diariamente na Curuzu e destacou a importância do monitoramento físico do elenco bicolor

O Liberal
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Léo Cupertino detalhou a rotina e os protocolos dos atletas (Jorge Luís Totti / Paysandu)

O preparador físico do Paysandu, Léo Cupertino, revelou como funciona a rotina dos jogadores do elenco profissional antes das atividades em campo. Em entrevista à PapãoTV, ele detalhou os procedimentos realizados diariamente pelo departamento de fisiologia do clube e destacou a importância do acompanhamento individual dos atletas ao longo da temporada.

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Segundo Cupertino, mesmo com a sequência de jogos e viagens enfrentada pelo time nos últimos meses, o clube mantém protocolos específicos para monitorar as condições físicas dos jogadores. O objetivo é avaliar indicadores como fadiga, qualidade do sono e recuperação muscular antes do início dos treinamentos.

Além de explicar o trabalho realizado nos bastidores da Curuzu, o preparador físico também falou sobre a identificação que sempre teve com o Paysandu. Ele lembrou das ocasiões em que enfrentou o clube como adversário e ressaltou a força da torcida bicolor. Para ele, atuar no Papão sempre foi algo valorizado por profissionais do futebol.

"Quando eu vinha a Belém, sabia da dificuldade que era jogar aqui. A torcida sempre fez a diferença", afirmou.

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De acordo com Cupertino, todos os jogadores são orientados a se apresentar ao clube com uma hora e meia de antecedência em relação ao início dos trabalhos em campo. A medida permite que cada atleta passe por avaliações e atividades preparatórias antes do treinamento principal.

O profissional explicou que, após a chegada, os jogadores respondem questionários informatizados sobre percepção de esforço, cansaço e qualidade do sono. As informações são analisadas pelo laboratório de fisiologia do clube e ajudam na definição das cargas de trabalho.

Depois dessa etapa, os atletas seguem para a alimentação e para atividades específicas de fisioterapia e fortalecimento muscular, conforme as necessidades individuais. Após os procedimentos iniciais, o elenco realiza um trabalho de pré-treino antes de seguir para o gramado da Curuzu ou para o Centro de Treinamento do clube.

Segundo Cupertino, todas as informações coletadas ao longo do processo servem de base para o planejamento físico da semana e são alinhadas com a metodologia aplicada pela comissão técnica.

"O atleta chega, passa pelas avaliações, faz suas atividades individuais e depois segue para o pré-treino. A partir daí começamos o trabalho de campo dentro do que foi planejado para a semana", explicou.

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