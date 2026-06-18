Preparador físico do Paysandu explica rotina dos atletas antes dos treinos e protocolos Profissional explicou os protocolos adotados diariamente na Curuzu e destacou a importância do monitoramento físico do elenco bicolor O Liberal 18.06.26 16h36 Léo Cupertino detalhou a rotina e os protocolos dos atletas (Jorge Luís Totti / Paysandu) O preparador físico do Paysandu, Léo Cupertino, revelou como funciona a rotina dos jogadores do elenco profissional antes das atividades em campo. Em entrevista à PapãoTV, ele detalhou os procedimentos realizados diariamente pelo departamento de fisiologia do clube e destacou a importância do acompanhamento individual dos atletas ao longo da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo Cupertino, mesmo com a sequência de jogos e viagens enfrentada pelo time nos últimos meses, o clube mantém protocolos específicos para monitorar as condições físicas dos jogadores. O objetivo é avaliar indicadores como fadiga, qualidade do sono e recuperação muscular antes do início dos treinamentos. Além de explicar o trabalho realizado nos bastidores da Curuzu, o preparador físico também falou sobre a identificação que sempre teve com o Paysandu. Ele lembrou das ocasiões em que enfrentou o clube como adversário e ressaltou a força da torcida bicolor. Para ele, atuar no Papão sempre foi algo valorizado por profissionais do futebol. "Quando eu vinha a Belém, sabia da dificuldade que era jogar aqui. A torcida sempre fez a diferença", afirmou. VEJA MAIS Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém Ex-Paysandu, atacante paraense brilha e conquista acesso na Tailândia Formado nas categorias de base do Paysandu, atacante paraense foi decisivo no acesso do Pattani à elite do futebol tailandês Ataque do Paysandu se destaca e coloca dois jogadores entre os principais artilheiros da Série C Juninho divide a liderança da artilharia da competição, enquanto Kleiton Pego aparece logo atrás após 11 rodadas De acordo com Cupertino, todos os jogadores são orientados a se apresentar ao clube com uma hora e meia de antecedência em relação ao início dos trabalhos em campo. A medida permite que cada atleta passe por avaliações e atividades preparatórias antes do treinamento principal. O profissional explicou que, após a chegada, os jogadores respondem questionários informatizados sobre percepção de esforço, cansaço e qualidade do sono. As informações são analisadas pelo laboratório de fisiologia do clube e ajudam na definição das cargas de trabalho. Depois dessa etapa, os atletas seguem para a alimentação e para atividades específicas de fisioterapia e fortalecimento muscular, conforme as necessidades individuais. Após os procedimentos iniciais, o elenco realiza um trabalho de pré-treino antes de seguir para o gramado da Curuzu ou para o Centro de Treinamento do clube. Segundo Cupertino, todas as informações coletadas ao longo do processo servem de base para o planejamento físico da semana e são alinhadas com a metodologia aplicada pela comissão técnica. "O atleta chega, passa pelas avaliações, faz suas atividades individuais e depois segue para o pré-treino. A partir daí começamos o trabalho de campo dentro do que foi planejado para a semana", explicou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Preparador físico do Paysandu explica rotina dos atletas antes dos treinos e protocolos Profissional explicou os protocolos adotados diariamente na Curuzu e destacou a importância do monitoramento físico do elenco bicolor 18.06.26 16h36 FUTEBOL Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol paraense 18.06.26 14h59 Futebol Ex-Paysandu, atacante paraense brilha e conquista acesso na Tailândia Formado nas categorias de base do Paysandu, atacante paraense foi decisivo no acesso do Pattani à elite do futebol tailandês 18.06.26 12h19 Futebol Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4 17.06.26 19h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu, atacante paraense brilha e conquista acesso na Tailândia Formado nas categorias de base do Paysandu, atacante paraense foi decisivo no acesso do Pattani à elite do futebol tailandês 18.06.26 12h19 FUTEBOL Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol paraense 18.06.26 14h59 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 INICIATIVA Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense 17.06.26 20h36