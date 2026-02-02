Rebeca Andrade é escolhida para carregar a bandeira olímpica na abertura dos Jogos de Inverno A ginasta é a maior medalhista olímpica do Brasil, com duas de ouro, três de prata e uma de bronze Estadão Conteúdo 02.02.26 13h27 Rebeca Andrade foi destaque do Brasil nas Olimpíadas de Paris, em 2024 (Foto: Alexandre Loureiro /COB) A ginasta Rebeca Andrade será uma das personalidades que irá carregar a bandeira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O evento acontecerá na próxima sexta-feira, 6, no Estádio San Siro. Rebeca Andrade, de 26 anos, é a maior medalhista olímpica do Brasil, com duas de ouro, três de prata e uma de bronze. A atleta recebeu o convite do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da organização dos Jogos de Milão-Cortina. "É uma honra e um orgulho enorme receber este convite do COI para fazer parte do desfile de abertura dos Jogos de Inverno. É um privilégio participar deste movimento, estar ao lado de atletas do mundo todo, carregar a bandeira olímpica, representar o Brasil mais uma vez em um momento tão especial para todos os atletas e amantes do esporte", disse Rebeca Andrade. Além da brasileira, os outros responsáveis por carregarem a bandeira olímpica são: o japonês Tadatoshi Akiba, ex-prefeito de Hiroshima; a artista nigeriana Maryam Bukar Hassan; o escritor e ativista italiano Nicolò Govoni; Filippo Grandi, outro italiano, vice-presidente da Fundação Olímpica para Refugiados; o queniano Eliud Kipchoge, pentacampeão olímpico no atletismo; Cindy Ngamba, primeira atleta da equipe de refugiados a subir ao pódio em Olimpíadas; e Pita Taufatofua, atleta de Tonga. A bandeira olímpica, com os cinco aros dos continentes, tem forte valor simbólico, mostrando o poder de integração do esporte, reunindo populações e culturas distintas. Os encarregados de portar a bandeira são referências sociais na visão do COI. O Brasil terá a maior delegação na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, com 14 atletas, além de um reserva do time de bobslead. O País nunca conquistou uma medalha nos Jogos de Inverno. "Esta será uma experiência bem diferente para mim. Nunca pensei que, ainda que por alguns dias, pudesse estar vendo bem de pertinho uma edição das Olimpíadas de Inverno. Estou muito feliz e honrada com a oportunidade", completou Rebeca. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Jogos Olímpicos de Inverno Rebeca Andrade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4) 02.02.26 13h42 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02