VÍDEO: Padre Fábio de Melo aproveita visita ao Pará para saborear culinária amazônica

O Padre Fábio de Melo aproveitou sua estadia no Pará para conhecer um pouco mais da culinária local. Segundo informações da assessoria, o sacerdote esteve no Estado para participar do 76º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, e aproveitou para matar a saudade da gastronomia paraense durante uma breve passagem pela capital no último domingo (24/11).

“Só passamos no restaurante para almoçar e viajamos ontem mesmo. Agenda puxada de shows”, informou a assessoria ao Grupo Liberal.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

O padre escolheu o restaurante Amazônia na Cuia para desbravar os sabores da região. Em um vídeo divulgado pelo estabelecimento, Fábio de Melo aparece sendo apresentado a pratos tradicionais como maniçoba, caruru, vatapá, tacacá, moqueca de camarão e farofa ‘pai d’égua’.

Como lembrança, o pároco recebeu uma cuia personalizada de Nossa Senhora de Nazaré. “Gratidão pela visita e pela bênção”, escreveu o restaurante em suas redes sociais. Padre Fábio de Melo retornou à sua agenda no mesmo dia após o compromisso no Estado.