Padre Fábio de Melo brinca após vitória do Cruzeiro: ‘Deus perdoa sempre, a internet não’

Cruzeirense declarado, Padre Fábio de Melo se juntou aos torcedores para comemorar a vitória do time ontem (14) por 3 a 0, contra o Santos, pela Série A do Brasileirão.

Na web, os internautas reagiram com memes relacionados ao gestor da SAF do clube, Ronaldo Fenômeno, que foi batizado pelo sacerdote nesta semana, em São Paulo.

Entre as publicações, um deles celebrou a vitória que não vinha há dois meses. “Meu camisa 10 não joga, ele faz milagres”, escreveu o cruzeirense com uma imagem do Padre Fábio de Melo.

Na rede social X, o religioso também entrou na brincadeira e fez uma publicação com a imagem do batismo de Ronaldo. “Deus perdoa sempre, a internet não”, disse ele. Em resposta, o perfil oficial do Cruzeiro comentou: “Amém, padre”.

Batismo de Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador e gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, recebeu o batismo na última quarta-feira, 13, em São Paulo. No Instagram, o craque compartilhou fotos da cerimônia, conduzida pelo Padre Fábio de Melo.

“Hoje é um dia muito especial. Fui batizado! A fé cristã sempre fez parte da minha vida de forma fundamental, desde a infância, embora eu não tivesse passado ainda pelo batismo. Com o sacramento, me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus - de um modo novo, mais consciente, mais profundo”, escreveu.

