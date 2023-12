Padre Fábio de Melo abre programação de Natal em Marituba

O Padre Fábio de Melo estará, nesta terça-feira (12), na abertura do “Natal de Marituba”, programação promovida pela prefeitura da cidade. O evento inicia às 19h, na Praça Matriz de Marituba. O acesso é gratuito.

Nesta noite, a programação também terá o Coral Municipal de Marituba. Na atração principal, o padre leva ao público o show “Este Sou Eu”.

Fábio de Melo já esteve em terras paraenses anteriormente. O sacerdote católico participou da Varanda de Nazaré em 2022, durante o Círio de Nazaré, ao lado de Fafá de Belém.

No Natal de Marituba, Padre Fábio de Melo prepara os corações dos fiéis para a celebração cristã. O Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é a data simbólica do nascimento de Jesus Cristo. Para os cristãos, o período é de alegria e amor.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)